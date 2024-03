Serie A, l'Inter fatica ma batte anche il Genoa, 2-1 a san Siro; nerazzurri a + 15 sulla Juventus

TRE PUNTI PESANTI

Il Genoa era stato l’ultimo avversario a togliere punti all’Inter, all’andata finì 1-1. E per poco lo scherzetto non riesce un’altra volta. Per i nerazzurri successo di misura, un po’ di sofferenza e qualche polemica per un rigore molto discusso. La vittoria – pur faticosa – produce un ulteriore allungo in testa alla classifica: + 15 sulla Juventus, + 16 sul Milan. L’Inter ha già totalizzato 72 punti, esattamente quanti ne erano stati collezionati in tutto il precedente campionato.

ASLLANI E SANCHEZ IN GOL

Avvio non semplice per i nerazzurri, complice l’ottima disposizione in campo degli ospiti. Bisogna aspettare 23 minuti per la prima occasione targata Inter: gran lancio di Mkhitaryan, piatto al volo alto di Barella. Poco dopo grande occasione per il Genoa: Retegui schiaccia il pallone di testa, gran parata di Sommer e Gudmunson manda fuori il tap in. Alla mezzora la partita sembra cambiare: segna l’Inter, primo gol in maglia nerazzurra di Asllani con una violenta conclusione sotto la traversa dopo l’assist di Alexis Sanchez. Sbloccato il risultato, sbloccata l’Inter. Nella fase finale del primo tempo i nerazzurri cambiano passo, al 37esimo raddoppia all’Alexis Sánchez con un rigore in realtà molto discusso. Prima dell’intervallo Mkhitaryan vicino al tre a zero.