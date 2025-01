Serie A, l'Inter risponde al napoli e batte l'Empoli 3-1; controsorpasso della Lazio sulla Juventus

INTER-EMPOLI 3-1

Non è stata un'Inter brillantissima, ma la vittoria è stata meritata. I nerazzurri tengono il passo del Napoli e si riportano a - 3 dalla capolista, avendo anche da recuperare una partita. L'Empoli, che si è difeso bene, ha resistito un tempo: la prima frazione è stata giocata a ritmi blandi, il lungo possesso palla interista è risultato sterile, a parte due occasioni targate Lautaro Martinez ( la prima parata da Vasquez, la seconda sul palo esterno). Ed è stato il bomber argentino a stappare la gara al decimo della ripresa con un gran tiro dal limite. La squadra di Inzaghi ha continuato ad attaccare alla ricerca del raddoppio, che è arrivato con Dumfries, a segno di testa sugli sviluppi di un corner. Quando la partita sembrava chiusa, Esposito (cresciuto nelle giovanili dell'Inter) ha segnato un bel gol. L'Inter non si è scomposta e ha quasi subito trovato il 3-1 con Thuram. Inzaghi ha risparmiato qualche titolare in vista della Champions: gente come Zielinski e Taremi ha confermato inadeguatezza, quando sono entrati i vari Mikhytarian e Thuram il volto della squadra è cambiato.

VERONA-LAZIO 0-3

Ritorno alla vittoria e controsorpasso alla Juventus. La Lazio – ora di nuovo quarta- fa bottino pieno al Bentegodi, in casa di un Verona generoso ma distratto in difesa e spuntato in attacco. Marco Baroni, ma anche Mattina Zaccagni, hanno battuto il loro passato. Poco fortunato il debutto del nuovo presidente dell’Hellas Italo Zanzi. Partita indirizzata dopo nemmeno due minuti, con il colpo di testa vincente di Gigot sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una ventina di minuti più tardi è arrivato il raddoppio di Dia, al culmine di una insistita azione personale. I padroni di casa hanno cercato di non arrendersi, ma non hanno concretizzato la loro pressione. A inizio ripresa un retropassaggio folle ha lanciato Dia, che ha servito Zaccagni, autore dello 0-3, arrivato a stroncare il miglior momento dei veneti, che restano al terzultimo posto della classifica.

FIORENTINA-TORINO 1-1

Cuore Toro, capace di rimontare in dieci e collazionare il quarto risultato utile consecutivo. Rabbia viola, per una squadra ormai incapace di vincere, circostanza che non si verifica dall’8 dicembre: Raffaele Palladino è uscito tra i fischi, aveva messo in piedi una bella rivelazione, ora tutto sembra essersi sciolto. I granata si erano complicati la vita con l’espulsione di Dembele con più di un’ora da giocare. Tanto più che prima dell’intervallo la Fiorentina si era portata in vantaggio con il solito gol di Kean. Ma i padroni di casa non hanno saputo gestire il vantaggio e nel secondo tempo il Torino ha pareggiato con Gineitis.