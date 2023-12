Serie A, la Juve batte la Roma, ancora di misura, e si porta a soli due punti dall'Inter

JUVENTUS-ROMA 1-0

La Juventus non domina le partite, ma le vince. Altro corto muso, altri tre punti importanti per la squadra di Massimiliano Allegri, che si avvicina all’Inter, ora solo due punti avanti. Primo tempo intenso ed equilibrato. Parte bene la Roma, al quarto minuto palo di Cristante. Pericoloso anche Dybala, con un delizioso esterno finito fuori di pochissimo. Per la Juve ci prova Vlahović un paio di volte dalla distanza, ma l’occasione più importante ce l’ha Kostic, il cui tiro viene salvato sulla linea da Ndika. A inizio ripresa il gol di Rabiot, imbeccato da un assist di tacco di Vlahovic. La partita si mette così sui binari più congeniali alla Juve, che innalza il muro e anestetizza la pressione della Roma. Nessun grave pericolo corso da Sczescny e bianconeri pericolosi un paio di volte in contropiede

MILAN-SASSUOLO 1-0

I rossoneri tornano alla vittoria, rafforzano il terzo posto e Pioli respira. Gli emiliani hanno mostrato qualche buona trama, ma hanno confermato il loro momento non efficace. Il Milan non ha fatto qualcosa di trascendentale, ma il successo è meritato. Ha deciso un gol di Pulisic al 14esimo della ripresa, statunitense ben imbeccato da Bennacer. Altra prova un po’ leggera di Leao, cui nel primo tempo è stato annullato un gol per fuorigioco. Bravo Maignan su Berardi nell’unica vera grande occasione creata dal Sassuolo.

UDINESE-BOLOGNA 3-0

Prima o poi un inciampo doveva capitare. La stagione del Bologna resta bellissima, e la classifica pure anche se c’è stato il sorpasso della Fiorentina, ora quarta. La caduta di Udine comunque è stata fragorosa. I friulani non vincevano da quasi due mesi e sono stati protagonisti di una partita a senso unico: gara sbloccata a metà primo tempo dal gol di Pereyra e chiusa nel giro di quattro minuti a inizio ripresa dalle reti di Lucca e di Payero.