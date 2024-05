Serie A, la Roma crolla a Marassi, poker del Genoa; la Fiorentina fallisce l'aggancio alla Juventus

GENOA-ROMA 4-1

Per il Genoa una notte da sogno, buio pesto per la Roma. Il crollo dei giallorossi è clamoroso: in campo e in classifica. Ora la squadra di Mourinho è al sedicesimo posto, poco sopra la zona retrocessione. Partenza a razzo per i rossoblù, letteralmente scatenati nei primi minuti di gara. Al quinto Genoa già in vantaggio: rasoterra vincente di Guðmundsson dopo l'assist di Strootman. Giallorossi sorpresi dal gran ritmo dei padroni di casa, che vanno anche vicino al raddoppio. Con il passare dei minuti la Roma si risistema e al ventiduesimo arriva il pareggio: lo segna Cristante, di testa, dopo un cross perfetto di Spinazzola. Prima dell'intervallo nuovo scatto in avanti del Genoa: azione da manuale rifinita in rete da Retegui. A inizio ripresa Lukaku si vede annullare un gol per posizione irregolare di fuorigioco. La Roma, anche con Belotti in campo, prova a spingere alla ricerca del pareggio. Ma sull'altro fronte sugli sviluppi di un corner Thorsby mette in rete da pochi passi. Mourinho reagisce inserendo altri attaccanti: El Shaarawy e Azmoun. Ma con la Roma sbilanciata in avanti, il Genoa vola in contropiede fino al 4-1 del neo entrato Messias. Totti lascia malinconicamente la tribuna, allo stadio Ferrari tripudio di bandiere rossoblu.









FROSINONE-FIORENTINA 1-1

I viola hanno cercato l'allungo, ma i ciociari non mollano mai: la partita è finita in parità. La Fiorentina si è presentata allo stadio Stirpe con una forte motivazione: sapeva che con una vittoria avrebbe raggiunto la Juventus al terzo posto e fin dei primi minuti ha impostato una gara offensiva. Il gol che ha sbloccato la gara lo ha segnato Nico Gonzales con un bel colpo di testa dopo diciannove minuti, ma già in precedenza i viola avevano avuto almeno tre nitide occasioni. Una volta sotto i ciociari hanno reagito, pericoloso un tiro di Brescianini. Prima dell'intervallo la squadra di Vincenzo Italiano ha sfiorato il raddoppio in un paio di occasioni. Come spesso capita, chi non chiude la partita finisce con il pagare dazio. Nel secondo tempo il Frosinone, anche grazie ai cambi, ha alzato ritmo e baricentro: al venticinquesimo minuto il pareggio nato da una fuga di Caso sulla sinistra; il suo cross sul secondo palo è stato indirizzato in rete di testa da Soulè. I viola si sono rigettati in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, ma hanno anche rischiato qualcosa in contropiede. Alla fine un punto a testa.





MONZA-BOLOGNA 0-0

Nessun gol, buona qualità per un'ora, tanto nervosismo nel finale. Monza e Bologna, dopo i prestigiosi pareggi rispettivamente contro Lazio e Napoli, fanno un altro piccolo passo in classifica. La prima emozione dopo un quarto d'ora: gol di Dani Mota con un preciso colpo di testa dopo un delizioso cross d' esterno di Colpani. Ma il Var ha scovato un fuorigioco millimetrico del giocatore del Monza e la rete è stata cancellata. Prima dell'intervallo pericoloso anche il Bologna con una conclusione di Orsolini, ben respinta da Di Gregorio. Nella ripresa una rete viene invece annullata al Bologna: la segna Ferguson, ma il tutto è vanificato da un precedente fallo di Zirkzee. Nel secondo tempo è stato il Monza ad avere le due occasioni più ghiotte, non sfruttate però da Dani Mota e da Vignato. Finale nervoso, diversi ammoniti, espulso l'ex milanista Salemaekers, ora al Bologna.