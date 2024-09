Serie A, la sesta giornata inizia oggi con Milan-Lecce. Inter, Juventus, Atalanta inseguono la vittoria Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il turno si concluderà lunedì 30 settembre con Parma-Cagliari

Oggi, venerdì 27 settembre 2024, torna in campo la Serie A. Il sesto turno si aprirà questa sera con Milan-Lecce, in programma alle ore 20.45. La giornata si chiuderà lunedì con Parma-Cagliari. Milan-Lecce venerdì 27 settembre 2024 Stasera i rossoneri guidati da Fonseca, galvanizzati dal derby vinto domenica scorsa, sono chiamati a ripetersi. In caso di vittoria salirebbero momentaneamente al primo posto in classifica, raggiungendo a 11 punti il Torino. Il Lecce di Luca Gotti in campionato ha collezionato 5 punti ed è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia ai danni del Sassuolo. Serie A: le partite di sabato 28 settembre 2024 Domani alle 15 tocca a Udinese-Inter, con i nerazzurri di Simone Inzaghi che cercano il successo che manca da due giornate. I padroni di casa vogliono reagire dopo la sconfitta di domenica scorsa a Roma, che ha significato l'addio al primo posto in classifica. Alle 18 la sfida tra Genoa e Juventus. I bianconeri di Thiago Motta vengono da tre pareggi consecutivi e hanno bisogno dei tre punti per non allontanarsi dalla vetta e per tornare a fare gol. Gli uomini di Gilardino tenteranno il riscatto dopo la bruciante sconfitta nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, ai calci di rigore. In serata sarà la volta di Bologna-Atalanta. La Dea ha conquistato fin qui 6 punti e martedì, nel recupero della gara contro il Como, ha perso facendosi rimontare. L'obiettivo per gli uomini di Gasp è allontanare il rischio della crisi. Simile la situazione per la squadra di Vincenzo Italiano, che però è in fase di crescita, con cinque punti all'attivo nelle ultime tre gare. Serie A, il programma di domenica 29 settembre 2024 Il programma di Serie A di domenica 29 settembre 2024 si aprirà con il match tra la capolista Torino e la Lazio, che in Europa League ha debuttato vincendo 3-0. A seguire, alle 15.00, doppio appuntamento: Como-Verona e Roma-Venezia. Alle 18.00 ecco il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, mentre alle 20.45 scendono in campo Napoli e Monza. Gli azzurri di Conte ieri sera hanno facilmente superato il Palermo in Coppa Italia (5-0), mentre la squadra allenata da Alessandro Nesta ha necessità di fare punti: al momento è penultima, davanti solo al Cagliari. La sesta giornata si chiude lunedì 30 settembre La sesta giornata di campionato si concluderà lunedì 30 settembre, alle 20.45, con Parma-Cagliari. E poi sarà subito tempo di nuove gare europee, con Champions, Europa e Conference League.

Argomenti

partite Serie A

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti