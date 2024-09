Serie A, Milan-Lecce 3-0

Il Milan conferma la bella prestazione del derby, vince in casa contro il Lecce 3-0 e raggiunge momentaneamente il Torino in testa alla classifica, chiudendo la prima partita in questa stagione senza subire gol. Partono meglio i pugliesi, che impegnano Maignan in due occasioni con Kristovic. Milan che passa al 38': calcio di punzione di Hernandez per la testa di Morata che in torsione batte Falcone. Tre minuti dopo raddoppio Milan: al 41' Leao scende sulla sinistra, serve Hernandez che di potenza dall'interno dell'area di rigore insacca il 2-0. Due minuti dopo arrivva il 3-0: Abraham dal limite dell'area calcia a botta sicura ma colpisce il palo, sulla ribatutta trova invece Falcone a negargli la gioia del gol, ma la palla finisce sui piedi di Pulisic che non sbaglia ed è 3-0. Nella ripresa calano i ritmi con il Milan che concede più spazi ma il Lecce non ne aprofitta, i rossoneri colpiscono una traversa con Loftus Cheek e restano in 10 per l'espulsione di Bartesaghi all'80' per un brutto fallo. Fonseca nel giro di 5 giorni rinsalda la sua panchina e può ora guardare con più serenità alle prossime partite con un gruppo che sembra essersi ritrovato.









Le altre partite della 6a giornata

Sabato sono tre le partite in programma: alle 15 l'Inter prova a riscattare la sconfitta del Derby in trasferta contro l'Udinese. Friulani grande rivelazione di questo inizio di stagione, battuti nell'ultima giornata dalla Roma alla prima in panchina di Juric. Alle 18 Genoa-Juventus. I liguri sono appena stati eliminati dalla Coppa Italia dalla Sampdoria, mentre la squadra di Motta viene da tre pareggi consecutivi per 0-0 in campionato. Alle 20:45 si chiude con due delle italiane in Champions: Bologna-Atalanta, con i bergamaschi che arrivano dalla brutta sconfitta casalinga di martedì contro il Como. Poi domenica alle 12: 30 la capolista Torino riceve la Lazio, alle 15 Como-Verona e Roma-Venezia, alle 18 Empoli-Fiorentina ed alle 20:45 Napoli-Monza. Il posticipo del lunedì alle 20:45 sarà Parma-Cagliari.