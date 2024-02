Serie A, Napoli-Genoa 1-1, Verona-Juventus 2-2, Atalanta-Sassuolo 3-0

Juventus-Verona 2-2. La Juventus manca la vittoria per la quarta volta di fila in campionato, pareggia 2-2 sul campo del Verona e scivola così a -9 dall'Inter, con i nerazzurri che hanno anche la partita con l'Atalanta da recuperare. Il Verona parte subito forte e all'11' passa con un eurogol di Folorunsho che con un sinistro al volo batte Szczesny. La Juventus trova il pareggio al 28' grazie al calcio di rigore, per una mano di Tchatchoua sul tiro di Kostic, realizzato da Vlahovic che dal dischetto fa 1-1. Ad inizio ripresa il Verona spinge, al 46' Magnani di testa su calcio d'angolo scheggia la traversa, al 51' Noslin prova da fuori ma respinge Szczesny. Passa un minuto e il Verona passa di nuovo: al 52' Suslov premia l'inserimento di Folorunsho, il suo controllo diventa un assist per Noslin che davanti a Szczesny non sbaglia e fa 2-1. Al 55' pareggio della Juventus: Locatelli serve Rabiot a centro in area e il francese con il sinistro trafigge Montipò. Al 92' Juventus vicinissima al gol, con Chiesa che conclude sul primo palo ma Montipo' di piede salva porta e risultato. Napoli-Genoa 1-1. Il Napoli si salva solo al 90' al Maradona contro il Genoa. Finisce 1-1, tra i fischi del pubblico di casa, con le due reti, arrivate nella ripresa di Frendrup per i rossoblu e di Ngonge per i partenopei. Grande partita per la squadra di Gilardino che poteva portare via i tre punti, e occasione persa per il Napoli di riavvicinarsi nella parte alta della classifica. Agli azzurri non è bastato un secondo tempo di rabbia agonistica e forcing per ribaltare la sfida. Il Napoli sale così a 36 punti al nono posto con il Torino, mentre in Genoa si porta a 30 punti. Atalanta-Sassuolo 3-0. L'Atalanta batte il Sassuolo e centra così la quinta vittoria di fila in campionato, consolidando il quarto posto in classifica. I bergamaschi partono fortissimo e la sbloccano al 22' con la rete di Pasalic, poi contengono la reazione degli ospiti anche grazie a un superlativo Carnesecchi, che para allo scadere del primo tempo due volte il rigore di Pinamonti, fatto ripetere dall'arbitro. Nella ripresa, al 58', Koopmeiners raddoppia, e poi al 75' arriva il definitivo 3-0 con Bakker. Per il Sassuolo è la quarta sconfitta nelle ultime 5, ed è ora a pari punti con il Verona in piena zona retrocessione.