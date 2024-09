Serie A, rallenta la Juventus, pareggio senza gol dalla Roma. In testa alla classifica c'è anche l'Udinese

JUVENTUS-ROMA 0-0

Rallenta la Juventus: contro un avversario di livello buono, passo indietro dei bianconeri. Giusto il pareggio interno contro la Roma, quasi inevitabile il punteggio di zero a zero visti i ritmi bassi e le poche occasioni da gol. I giallorossi hanno dimostrato solidità e compattezza e nel finale hanno addirittura cercato il colpaccio. Thiago Motta, viste le difficoltà della sua squadra, nel secondo tempo ha inserito tutti i nuovi acquisti: prima con Conceicao e Koopmeiners poi Douglas Luiz e Nico Gonzales; solo il portoghese ha cercato di dare un po’ di brio, ma senza raccogliere granché. Bianconeri non più a punteggio pieno, raggiunti in testa alla classifica da Inter Torino e Udinese.





FIORENTINA-MONZA 2-2

La Fiorentina non riesce ancora a vincere, anzi ha dovuto aspettare il 96esimo per evitare la sconfitta. Palladino messo in difficoltà dal suo passato. Nesta porta comunque a casa un buon punto. Nel primo tempo viola in bambola e brianzoli pronti ad approfittarne: vantaggio di Djuric, raddoppio di Maldini. Prima dell’intervallo Kean accorcia le distanze, e a inizio ripresa l’ex juventino sfiora il pareggio. Per lunghi tratti la Fiorentina spinge senza pungere; poi nel finale aumenta i giri. Dopo gli sprechi di Martinez Quarta e di Kean, ecco il pareggio del nuovo acquisto Gosens a un passo dal traguardo





UDINESE-COMO 1-0

Friulani in testa alla classifica, grazie a una vittoria molto sofferta. Il Como ha giocato, creato ma soprattutto sprecato; l’Udinese ne ha approfittato, e ha conquistato i tre punti. I padroni di casa hanno contenuto gli attacchi avversari e hanno colpito in una delle poche occasioni costruite: al 43esimo del primo tempo la conclusione sporca e beffarda di Brenner ha mandato la palla in rete. Prima e dopo il gol, numerose occasioni sprecate dai lariani. La più clamorosa il rigore mandato sul fondo da Cutrone al 95esimo.