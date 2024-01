Serie A, Roma-Verona 2-1, Udinese-Milan 2-3

Roma-Verona 2-1

De Rossi ritrova la sua Roma e la sua Roma ritrova la vittoria, batte 2-1 il Verona all'Olimpico e conquista tre punti importanti per risalire la classifica verso la zona Europa. I giallorossi partono forte, Lukaku ispirato da un'azione di Bove che passa a Karsdorp e da questo al belga, è Cabal a salvare a Montipò praticamente battuto. Al 16' Verona pericoloso con Suslov di sinistro, Rui Patricio salva la rete. La Roma spassa in vantaggio con Lukaku, lanciato da El Shaarawy, al 19'. Raddoppio Roma al 25' con Pellegrini sempre su intuizione di El Shaarawy. Tre minuti dopo Spinazzola infortunato lascia il campo in favore di Kristensen. Nel secondo tempo accorcia il Verona con Folorunsho al 55' ma Sacchi annulla dopo aver verificado che Karsdorp è stato spinto. Il Verona può riaprire la partita al 63' grazie a un tocco di mano in area di Llorente, ma Djuric dal dischetto calcia alto. Al 76' il Verona trova il gol, con Folorunsho che da fuori area sorprende Rui Patricio. Nel finale la Roma arranca un po', ma al Verona manca la lucidità per trovare il pareggio.





Udinese-Milan 2-3

Il Milan vince in extremis a Udine battendo l'Udinese 3 a 2, sesto risultato utile per i rossoneri. Milan in vantaggio al 31' con una rete di Loftus-Cheeck, che su assist di Hernandez trova il rasorterra vincente. Poco dopo la partita viene interrotta per cinque lunghi minuti dall'arbitro Maresca dopo dei cori razzist della curva dell'Udinesei nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan. Il giocatore insieme ai compagni lasciano il campo per diversi minuti prima di rientrare. Ed al 42' l'Udinese trova il pareggio con Samardzic. Thauvin porta in vantaggio l'Udinese al 63esimo minuto, sfruttando un'indecisione della difesa dei rossoneri. Pioili cambia, dentro Okafor e Jovic, e fa le scelte giuste: all'83' Giroud entra in area, si libera e calcia, il suo tiro sbatte sulla traversa ma Jovic è lesto di testa a ribadire in rete. Al terzo dei 6 minuti di recupero su calcio d'angolo Okafor trova la zampata vincente e sigla la rete del definitivo 3-2 per il Milan.