Euro 2024, finisce 1 a 1 a Francoforte tra Germania e Svizzera, vittoria all'ultimo minuto per l'Ungheria

Svizzera-Germania 1-1

La Germnia pareggia con la Svizzera 1-1 e conquista così il primo posto del girone proprio davanti agli elvetici, ed entrambe accedon oagli ottavi di finale. In avvio è la Germania a fare il match prendendo in mano il possesso. Sommer blocca un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, poi Akanji respinge un destro di Gundogan e Havertz non arriva con i tempi giusti su un cross di Mittelstadt. Al 15' Orsato annulla un gol di Andrich per un fallo di Musiala su Aebischer. Alla mezz'ora Svizzera in vantaggio, al primo affondo: Ndoye devia in rete un perfetto cross di Freuler. La Germania accusa il colpo, e dopo due minuti ancora Ndoye sfiora il raddoppio con un diagonale di sinistro che scheggia il palo. i tedeschi ci provano con Rudiger, che non trova la porta di testa da buona posizione sugli sviluppi di un corner, poi i tentativi di Havertz e Andrich fuori bersaglio chiudono il primo tempo. Ad inizio ripresa Musiala impegna Sommer dal limite, poi un destro di Kroos dalla distanza finisce fuori di poco. Per l'assalto finale Nagelsmann getta nella mischia Sané e Fullkrug, ma è la svizzera a trovare il raddoppio con Vargas che Orsato annulla per una posizione irregolare in partenza dell'attaccante. In pieno recupero colpo di testa di Havertz che colpisce ila parte alta della traversa e poi Fullkrug, di testa, agguanta il pareggio tedesco che vale il primo posto nel girone.