Serie A, Torino-Lazio 2-3, Roma-Venezia 2-1, Como-Verona 3-2, Empoli-Fiorentina 0-0, Napoli-Monza 2-0

TORINO - LAZIO 2-3

A Torino la Lazio batte 3 a 2 un ottimo Torino. Gara divertente quella delle 12:30 con i Biancocelesti che sbloccano subito la partita, dopo appena otto minuti, grazie alla rete di Guendouzi su assist di un inarrestabile Nuno Tavares. Il Toro arranca nei primi 45 minuti e riesce a fare il primo tiro in porta dopo il 30esimo, grazie ad una conclusione centrale sulla quale Provedel para senza troppi sforzi. Nella ripresa, è ancora la Lazio a salire in cattedra e a raddoppiare grazie alla rete di Dia. I Granata provano a reagire e accorciano le distanze al 67esimo con la rete dello scozzese Adams. La Lazio, però, non si lascia intimorire e all'89' minuto passano sul 3 a 1 con il goal di Noslin. Passano 3 minuti e il Torino sigla il 3 a 2 con la girata di Coco, ma i Granata non riescono a creare particolari pericoli per pareggiare il match. Il Torino, dopo la sconfitta, abbandona momentaneamente la vetta della classifica, mentre la Lazio guadagna punti importanti per risalire la china.





ROMA - VENEZIA 2-1

La Roma fatica, ma alla fine riesce nell'impresa di battere il Venezia 2 a 1 e conquista i 3 punti. Partita difficile allo Stadio Olimpico, con i Lagunari che passano in vantaggio verso la fine del primo tempo grazie alla rete di Pohjanpalo. La squadra di Di Francesco, però, spreca più di un'occasione per raddoppiare e tagliare il morale della Roma, dando ancora speranza ai Giallorossi. Juric, dopo l'intervallo, prova a fare qualche cambio: dentro Paredes, Pisilli e fuori Pellegrini e Konè. La Roma prima pareggia con il tiro di Cristante deviato da Busio per l'1 a 1 giallorosso, poi arriva il raddoppio della formazione capitolina sugli sviluppi di un calcio d'angolo graize alla rete di Pisilli, che realizza il suo primo goal in maglia giallorossa. All'Olimpico, quindi, finisce 2 a 1 per la Roma, con Juric che adesso può concentrarsi sul prossimo impegno di Europa League contro l'Elfsborg.





COMO - VERONA 3-2

Partita pirotecnica al Sinigaglia di Como, con i lombardi di Fabregas che vincono 3 a 2 contro il Verona. Nel prepartita c'è anche spazio per la musica, con lo show di Gue Pequeno a deliziare il pubblico presente allo stadio prima del fischio d'inizio. La gara comincia ed è il Como a fare la partita a rendersi pericoloso, soprattutto con Nico Paz che si vede negata la gioia del goal in più di un'occasione, grazie ai provvidenziali interventi dell'estremo difensore scaligero Montipò. Al 43' minuto, il match si sblocca grazie alla rete di Patrick Cutrone, che poi, nel secondo tempo realizza una doppietta con una conclusione da fuori area. Il Verona non ci sta e accorcia le distanze al 53esimo con il goal su rigore di Lazovic, ma 11 minuti dopo c'è l'episodio che spacca la partita: fallo su Fadera, l'arbitro fischia fallo e assegna il secondo giallo a Suslov che viene così espulso. Il Como in superiorità numerica domina ancora di più il match e verso il 90esimo trova il goal del definitov 3 a 1 con la rete di Belotti. Gli Scaligeri tentano un sussulto al 94' e accorciano le distanze con Lambourde, ma non basta, vince il Como che conquista i 3 punti.





FIORENTINA-EMPOLI 0-0

Derby toscano che finisce in parità, con nessun gol e con pochissime emozioni. La prima occasione della partita è per i padroni di casa al 3': sugli spioventi di calcio d'angolo, cross di Pezzella per Ismajli che non riesce per un soffio ad arrivare sul pallone. Al 10' la replica degli ospiti: Cataldi recupera palla al limite dell'area in pressing su Anjorin. Viene servito Bove che a tu per tu con Vasquez manda la palla fuori. Al 18' ancora Fiorentina in avanti: Kean viene servito al limite dell'area, si libera di Ismajli, calcia subito di destro senza però impensierire Vasquez. Al 43' ci prova Gudmundsson su punizione al limite dell'area di rigore, Gyasi, in barriera, respinge. Ad inizio ripresa ci prova l'Empoli con Pezzella, che entra in area di rigore e calcia col sinistro, ma De Gea è pronto. La girandola dei cambi dall'una e dall'altra parte non mescola gli equilibri e così si chiude il match con un giusto 0-0





NAPOLI-MONZA 2-0

Il Napoli batte il Monza e sale solitario in vetta alla Serie A. Al 22' al primo vero affondo passa in vantaggio la squadra di casa con Politano. che parte dal lato destro e va per accentrarsi, chiedendo lo scambio a Lukaku: il tocco arriva da Bianco e l'esterno azzurro ne approfitta e si invola in diagonale verso la porta, battendo il portiere in uscita. Al 24' Maldini si becca il primo giallo della partita per un fallo su Lobotka. Dopo due minuto ammonito anche Kvaratskhelia per un pestone su Pereira. Al 33' arriva il raddoppio di Kvaratskhelia. Palla recuperata alta e subito l'assist centrale per McTominay, fermato da Carboni al momento del tiro, ma la palla scivola sul destro dell'attaccante georgiano che trafigge il portiere, segnando il suo terzo gol stagionale. All'8' della ripresa Bondo perde una palla velenosa e scatena il contropiede di Kvaratskhelia che serve Lukaku, murato in angolo da Marí al momento del tiro. Al 9' McTominay a un passo dal tris. Sugli sviluppi del corner arriva il colpo di testa incrociato dell'ex United che manda di un soffio a lato. Al 14' chance per Djuric con un colpo di testa parato in due tempi da Caprile. Al 16' gran punizione di Maldini da circa 25 metri fuori di pochissimo. Nel finale i ritmi calano, il Monza non si rende mai veramente pericoloso, ed il Napoli a tempo scaduto sfiora ancora il tris con Neres, che dai 20 metri sfiora il palo.