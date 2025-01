Serie A, Udinese-Atalanta 0-0, Empoli-Lecce 1-3, Torino-Juventus 1-1, Milan-Cagliari 1-1

Il Lecce espugna il campo dell’Empoli con un convincente 3-1, aggiudicandosi tre punti cruciali nella lotta per la salvezza. Per i toscani si aggrava la crisi: terza sconfitta consecutiva in casa e quota 20 in classifica, ora condivisa con i pugliesi. Gli ospiti partono fortissimo, sbloccando il risultato al 6’ grazie a Morente, che trasforma l’assist di Pierotti. Passano appena cinque minuti e Krstovic raddoppia con un tiro sotto la traversa, sempre su imbeccata di Morente. Il Lecce domina la prima frazione, mentre l’Empoli fatica a trovare spazi, nonostante i tentativi di Esposito. Unica nota negativa per i salentini è l’infortunio di Ismajli. Nella ripresa l’Empoli accorcia subito con un colpo di testa di Cacace al 47’, ma le energie si affievoliscono col passare dei minuti. Nel recupero, Krstovic chiude i conti con un magnifico sinistro all’incrocio. Festa per i tifosi giallorossi, che vedono la salvezza più vicina.

L’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l’Udinese, frenata da una prestazione sottotono e da un super Carnesecchi. I padroni di casa, pur dominando, pagano la scarsa precisione sotto porta. L’Udinese si affida a Sanchez, ispiratissimo, che al 32’ serve un assist perfetto per Ehizibue: Thauvin sfiora il gol, ma la conclusione deviata esce di poco. Poco dopo, Carnesecchi si supera sul colpo di testa ravvicinato di Bijol. Sanchez, al centro delle azioni friulane, colpisce palo e traversa nella stessa azione, poi Lovric vede negato il gol da un altro intervento miracoloso del portiere. Gasperini prova a scuotere i suoi nella ripresa con cambi tattici, ma l’Atalanta fatica a rendersi pericolosa. Al 94’, Samardzic impegna Sava con un tiro insidioso, ma il risultato non si sblocca. Un’occasione persa per la Dea, mentre l’Udinese raccoglie l’ennesimo pareggio.

TORINO - JUVENTUS 1-1

Finisce 1 a 1 il derby tra Torino e Juventus. Un match equilibrato che si sblocca subito dopo 8 minuti con una grande giocata del numero 10 bianconero Yldiz che salta due avversari e scarica un sinistro rasoterra e preciso all’angolino basso sorprendendo Milinkovic Savic. Il Torino ha subito l’occasione per pareggiare ma Linetty spreca a due passi dalla porta spedendo il pallone alto. A metà primo tempo la squadra di Thiago Motta trova il gol del raddoppio ma il Var nega per un fuorigioco millimetrico, la gioia a Nico Gonzalez. Il Torino comunque rimane in partite e allo scadere del primo tempo segna il gol del pareggio grazie a Vlasic: stop al limite dell’area sinistro di contro balzo che bacia il palo ed entra in rete. Il secondo tempo è equilibrato, ma è la Juventus ad avere le migliori occasioni, il Torino deve ringraziare il proprio portiere decisivo in un paio di interventi. Animi accesissimi a fine partita soprattutto sulle panchine, a pagarne le conseguenze sono i due allenatori, entrambi espulsi. La Juve rimane imbattuta in campionato ma continua a non convincere.





MILAN-CAGLIARI 1-1

Il Milan dopo la vittoria in Supercoppa che aveva ridato entusiamo, in campionato torna ai vecchi problemi, ed in casa contro il Cagliari non va oltre l'1-1. I rossoneri partono forte, Al 4' gran palla di Leao che premia Musah, bravo a sua volta a vedere il corridoio per Reijnders, l'olandese non ci arriva per poco. Al 7' la riposta rossoblù: sponda di Piccoli, che in area serve Zappa a rimorchio, cross per Viola che in acrobazia da pochi passi manda alto. Al 10' destro dalla distanza di Leao con Caprile che fa buona guardia. Al quarto d'ora sugli sviluppi di un corner tentativo di Hernandez ma il suo sinistro, deviato da Zappa, termina di poco alto. Al 38' ripartenza dei sardi con Felici che salta Calabria in velocità e serve Piccoli che va al tiro, murato da Thiaw. Al 40' grande azione di Felici che si accentra e calcia a giro col destro. Si allunga Maignan che salva in corner con la mano di richiamo. L aripresa sdi apre con il Milan all'arrembaggio: al 2' dagli sviluppi di un calcio piazzato di Reijnders, Pulisic controlla al limite dell'area e calcia di controbalzo con il destro: palla che colpisce la traversa e finisce alta. Al 5' si vede Morata: lo spagnolo va al tiro Palomino devia e la conclusione finisce sull'esterno della rete. Un minuto dopo vantaggio Milan: Pulisic colpisce il palo da due passi,sulla ribattuta Morata appoggiain rete da pochi passi. Il Cagliari trova il pari al 10': Felici serve Zortea che anticipa Hernandez e va al tiro, papera di Maignan che si fa passare il pallone sotto le braccia e 1-1. Al 16' Leao trova il varco per servire Pulisic che da posizione leggermente defilata calcia addosso a Caprile, sprecando un'ottima occasione. Al 35' Abraham si trova davanti a Caprile ma si fa parare il diagonale del vantaggio calciando male. L'ultimo brivido del match arriva al 51' con una punizione di Hernandez sulla quale Caprile ci mette i pugni e salva il risultato.