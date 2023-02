Shari a RTL 102.5: "Nella serata delle cover con Salmo verrà giù il palco"

A RTL 102.5 Shari racconta le sensazioni dell’esordio al Festival di Sanremo. «Ho mostrato me stessa per quello che sono. Ero emozionata, ci ho messo il cuore», dichiara l’artista.



Ai microfoni di RTL 102.5, Shari parla delle aspettative che nutriva sul Festival di Sanremo. «Il festival di Sanremo è come me lo aspettavo ma l’emozione è più grande di quanto immaginassi. Sono molto felice perché lo faccio per questo. Non vedo l’ora di ricantare. Per stasera sono pronta e molto gasata», afferma Shari.

Domani, nella serata delle cover, Shari porterà sul palco un medley di Zucchero in duetto con Salmo. «Con Salmo abbiamo fatto le prove ed è venuto giù il palco», svela in diretta in radiovisione. «Faremo un medley di Zucchero, sarà una grande sorpresa. Ve lo dico, sarà pazzesco», continua. A RTL 102.5 Shari parla anche della classifica del Fantasanremo: «Con Salmo ci dobbiamo organizzare perché sono ultima in classifica al Fantasanremo, ma c’è tempo per recuperare. Ieri sera è uscito un bonus, se rispondo ‘si’ a chi mi chiede di sposarmi sono punti. Ora tutti mi chiedono di sposarmi», dice. Infine, lascia un piccolo spoiler sul suo outfit di stasera: «Posso dire che anche stasera il mio outfit sarà eccentrico», conclude.