Si celebra oggi la giornata mondiale per la libertà di stampa, concetto sconosciuto in Russia

LE BUGIE DELLA GUERRA

Le celebrazioni per la giornata mondiale per la libertà di stampa arrivano in un periodo che ha riportato questo tema in primo piano. La prima vittima della guerra è la verità, si dice. Lo stiamo vedendo a Mosca. Noi in Italia siamo liberi di scrivere che la Russia è un aggressore ( violento e spietato) e l’Ucraina è una vittima ( che si difende come può). Ma se qualcuno la pensasse in modo opposto sarebbe libero di scriverlo. O di andare in tv a esprimere le sue opinioni. L’altra sera, una televisione italiana del Gruppo Mediaset, ha ospitato senza contraddittorio il delirante comizio del ministro degli esteri russo Lavrov, che tra l’altro ha sostenuto che Hitler fosse ebreo. In Russia non è così, non c’è pluralismo, ma una sola voce dettata dal Cremlino: la guerra non si chiama guerra ma operazione speciale e i carnefici vengono dipinti come salvatori. Chi sostiene il contrario, viene zittito. Con le buone o con le cattive. Già anni fa, quando da qualcuno veniva considerato uno statista, Putin aveva già l’allergia al dissenso. La storia di Anna Politovskaya, giornalista fatta uccidere da sicari armati dal governo, è lì a dimostrarlo.





TERMOMETRO DI LIBERTA'

Anche dove c’è libertà di stampa, fare il giornalista può essere pericoloso. I reporter che vanno a fondo, che non si fermano alla prima risposta, danno fastidio. E c’è chi – per fare bene il proprio lavoro- rischia la propria incolumità. Lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per l’occasione ha scritto: “La libertà di stampa, insieme alla libertà di essere informati, è il termometro della salute democratica di un Paese. Ce lo insegnano in questi giorni i drammatici avvenimenti della guerra in Ucraina. E' compito della comunità internazionale ai vari livelli rendere effettivi questi diritti. La Giornata mondiale della libertà dell'informazione indetta da Onu e Unesco si apre quest'anno con un bilancio purtroppo drammatico. Sono 24 i cronisti uccisi nel 2021 e quasi 500 gli imprigionati. Un dato destinato a salire con la guerra di aggressione della Federazione Russa all'Ucraina, attualmente in corso. Su di essi intensa deve essere l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale. Si tratta di un prezzo altissimo pagato da chi è chiamato a onorare con coerenza la professione: essere testimoni di verità, attraverso le parole, le immagini. Testimoni che hanno talvolta pagato con la loro vita l'esposizione dei fatti, spesso scomodi per i poteri costituiti, dando voce al pluralismo vitale della società, senza il quale saremmo tutti più poveri e meno liberi. Testimoni di libertà che hanno voluto rendere effettiva quella di espressione, coscienti di come una cittadinanza consapevole, attiva, capace di confrontarsi e approfondire, passa attraverso il loro servizio".