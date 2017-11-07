Sicilia, i politici e la sconfitta

Il grillino Cancelleri non effettua la tradizionale telefonata di congratulazioni a Musumeci

6 novembre 2017, in Sicilia nel voto per il nuovo Governatore prevale il candidato del centrodestra Nello Musumeci, ma il principale avversario, il grillino Cancelleri, non effettua la tradizionale telefonata di congratulazioni e spiega: “E’ stato il successo degli impresentabili”. Sempre 6 novembre 2017, nelle reazioni alla votazione tenutasi ad Ostia, cioè il Municipio X di Roma, una delle due candidate arrivate al ballottaggio, Giuliana Di Pillo (M5S), parla di “un ottimo risultato”: eppure i dati dicono che il partito di Grillo rispetto alle Comunali del 2016, con la vittoria di Virginia Raggi, ha perso oltre 13 punti percentuali, passando da quasi 39mila consensi a 19mila. Anno 2006, elezioni Politiche, il centrosinistra con l’allora Ulivo, come da previsioni, vince, ma di un soffio, davvero un numero esiguo di preferenze, assai minore rispetto alle indicazioni dei sondaggi: appena terminato lo scrutinio, Piero Fassino rilascia una dichiarazione, che viene battuta da tutte le agenzie di stampa, in cui in pratica riconosce l’onore delle armi alla coalizione competitor e al suo leader: “Silvio Berlusconi è stato un gran combattente, la sua una rimonta impressionante”. Modi diversi di reagire ad un identico risultato, ovvero quando si perde.



Alberto Ciapparoni

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti