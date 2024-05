Noemi a RTL 102.5: Un nuovo brano e un tour estivo in arrivo

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano, è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare, a distanza di due anni dalla sua ultima uscita discografica, il suo ritorno sulle scene musicali con un nuovo singolo intitolato “Non ho bisogno di te”.





“Non ho bisogno di te”

Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, la nuova canzone della cantante è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi. Il nuovo singolo di Noemi è un inno al coraggio, un’esortazione a non accontentarsi mai ricercando sempre il meglio per sé, senza avere paura di dire di no a tutto ciò che ci è ostile e superfluo, non necessario per la nostra crescita e realizzazione. Ai microfoni di RTL 102.5 racconta: “Fatico a sentirmi nel posto giusto al momento giusto, mi trovo sempre in difetto. Questo concetto si può applicare a tanti ambiti, anche nel lavoro. Questo pezzo è stato liberatorio”. Infatti, “Non ho bisogno di te” canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento, curiosi nei confronti di ciò che ci circonda, famelici di vita.





Nuove esperienze e collaborazioni

Noemi si è cimentata nella carriera da presentatrice, conducendo, insieme a Ermal Meta, l’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma. Durante The Flight, la cantante si è mostrata felice e soddisfatta dell’esperienza: “Nei panni da presentatrice è stato bello. Gli artisti sono tutti pazzeschi e bravissimi, come Mahmood e Ultimo. È stato interessante condurre per otto ore, presentare i miei colleghi e guardarli, ma è stato figo anche il rapporto con il pubblico, mi sono divertita”. Prosegue raccontando anche della voglia di mischiarsi con altri artisti e aggiungere colore ai brani: “Glicine, per esempio, ha un’immagine di forza ma anche fragilità. Il glicine in sé, è una pianta gigante che dà vita a fiori delicati ed è stato tutto frutto dell’immaginario di Mahmood che ha scritto il ritornello. Lo adoro e credo che abbia una poesia nei testi che scrive. È stato fatto un lavoro bellissimo e io ho cercato di portare la mia sensibilità al pubblico”. Inoltre Noemi, parte del comitato artistico della Fondazione “Una Nessuna Centomila”, ha partecipato insieme alle grandi voci della musica italiana ai due appuntamenti live all’Arena di Verona, il 4 e il 5 maggio 2024 ed ha rivelato: “Ho partecipato con tante mie colleghe, abbiamo creato dei duetti e mix inediti. Non vedo l’ora che possiate ascoltarli”.





Il Tour estivo

Da maggio a settembre, l’artista sarà live con un tour, prodotto da Friends & Partners, che partirà da Valposchiavo, in Svizzera, il 3 maggio 2024 e che attualmente conta 11 tappe. In merito al tour, ha raccontato: “È un tour di apertura con la mia band. Non vedo l’ora. È la parte che mi piace di più del mio lavoro, mi piace cantare per gli altri e con gli altri e sono sempre molto incuriosita dai miei fan. Soffro un po’ di più la parte dello studio e incidere i pezzi”. Tutte le informazioni di biglietteria sono disponibili su www.friendsandpartners.it.