Sindaco di Cutro a RTL 102.5: "Non riesco a cancellare quei corpi senza vita dalla mia mente, non mi sento offeso dal party di Salvini"

A L'indignato speciale, in radiovisione su RTL 102.5, interviene il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso. "Non è solo questo l'episodio che fa riflettere. Da 15 giorni ho in mente quelle scene indelebili: vedere i corpi di donne, uomini, nudi sulla spiaggia lascia un segno. Poi vedere le onde del mare che restituiscono i corpi dei bambini, sono scene indelebili", dice Antonio Ceraso all'Indignato Speciale.

"RISOLVIAMO IL PROBLEMA INTERFACCIANDOCI CON L'EUROPA"

"Il vero problema è questo, non disquisire sulle responsabilità: pensiamo a risolvere questo problema interfacciandoci con l'intera Europa. I flussi continuano, noi non dobbiamo arrivare un attimo dopo perché così offendiamo chi ha perso la vita. Ho detto che anche noi, come popolo di migranti, partivamo con la valigia di cartone o finta pelle per avere un futuro migliore. Molti di loro arrivano per disperazione e questo deve farci riflettere su come vivono in quelle terre. Diamo la possibilità a chi riesce ad arrivare da noi per far sì che queste persone possano essere accolte nelle nostre comunità", conclude il Primo cittadino.





IL COMMENTO AL VIDEO DEL KARAOKE ALLA FESTA DI SALVINI

Il sindaco di Cutro, poi, risponde alla domanda di Enrico Galletti - che gli chiede se si sia sentito offeso nel vedere sui social il video del karaoke alla festa per i 50 anni di Salvini. "Non mi sono sentito offeso. Vado oltre, altrimenti perdiamo tempo. Questo problema deve essere attenzionato a livello europeo, lo vivo sulla mia pelle pensando ai miei concittadini", conclude Ceraso.