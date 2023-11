Sinner batte Medvedev ed è in finale Atp Finals

"È stata una partita molto difficile, lui ha giocato meglio di me, ma in qualche modo sono riuscito a fargli break, poi mi sono sentito un po' meglio. Da quando sono arrivato ho sentito un calore e un'energia incredibile, questa energia che mi avete dato e mi state dando è una cosa pazzesca, grazie a tutti. E' stata una partita difficile ma alla fine ho trovato la soluzione giusta. Sono contento di questa prestazione, ora vediamo domani come andrà''. Queste le parole di Jannik Sinner a caldo, dopo la vittoria in tre set contro il russo Medvedev nella semifinale delle Atp Finals di Torino. Sinner ha superato il russo in tre set, il primo dominato con il punteggio finale di 6-3, il secondo con il russo che cambia radicalmente marcia con tiri a fondocampo che mettono in difficoltà il fuoriclasse azzurro, che si conclude al tie break con il punteggio di 6-7 (7-4). E' il terzo a far vedere un Sinner superlativo, che mette ko Medvedev con un nettissimo 6-1. In totale il gioco è durato due ore e 25 minuti.