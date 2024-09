Sinner vince US Open, Drake perde scommessa da 210mila dollari Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il rapper aveva puntato sul tennista statunitense, sperando di vincere oltre 800 mila dollari. E invece...

Lo storico trionfo agli Us Open di Jannik Sinner è una vittoria per tutti gli italiani, per gli appassionati del bel tennis, per gli amanti dello sport. Di sicuro non per Drake. La scommessa (perdente) di Drake Come ricostruito dal network Espn, il rapper americano ha fatto sapere che prima della finale dell'atteso evento sportivo aveva scommesso ben 210mila dollari sulla vittoria di Fritz. Una iniziativa non premiata dai fatti, visto che Sinner ha battuto il collega americano in tre set e si è portato a casa il suo secondo slam dell'anno. Drake ha pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram (145 milioni di follower) la ricevuta della bet effettuata: se Fritz avesse vinto, la quota di 3.85, gli avrebbe fruttato oltre 800 mila dollari. I flop di Drake Oltre ad una ricca serie di hit, Drake ha collezionato anche molti flop economici. Secondo il magazine Forbes, infatti, l'artista dall'inizio dell'anno ha perso qualcosa come 2,5 milioni di dollari. Qualche esempio: nell'ultima Coppa America di calcio, Drake aveva scommesso che il Canada avrebbe battuto l'Argentina. E invece a vincere è stata la Nazionale di Messi. A giugno aveva puntato mezzo milione sul trionfo degli Edmonton Oilers nelle finali NHL per la Stanely Cup e mezzo milione sui Dallas Mavericks campioni NBA. In entrambi i casi, scommesse clamorosamente perdenti. Ed ancora: a maggio aveva piazzato 565mila dollari sul successo di Tyson Fury nel Mondiale dei pesi massimi, ma ad avere la meglio era stato l'ucraino Oleksandr Usyk. Ovviamente nella carriera da scommettitore Drake può vantare anche alcuni successi. A inizio 2024 ha azzeccato la vittoria dei Kansas City Chiefs nel Super Bowl NFL, incassando 2,3 milioni. Il 2024 d'oro di Sinner A proposito di scommesse, i bookie hanno pochi dubbi sul mantenimento del primo posto nel ranking Atp fino al termine del 2025 per Sinner, offerto a 1,85. A bassa quota, in lavagna a 2, anche il trionfo alle Atp Finals. D'altronde il 2024 è stato un anno da incorniciare per Sinner, che ha aggiunto in bacheca sei trofei, di cui due Slam (Australian Open e US Open).

Drake Sinner Us Open

