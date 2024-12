Social media: le cinque fake news più condivise in Italia nel 2024

Il 2024 è stato un anno che ha visto molte fake news e bufale di ogni genere circolare sui social media. Secondo una ricerca effettuata da Socialcom, una digital community che monitora, valuta e anticipa le tendenze della comunicazione web, e Socialdata, un sistema di intelligenza artificiale per analisi e previsioni, si contano, solo in Italia, 448 mila post associati a “fake news” e che hanno generato più di 25 milioni di interazioni. L’analisi, inoltre, ha evidenziato le 5 bufale più diffuse sul web nel corso dell’anno.









1: Gli alieni a Miami

Il primo posto per la fake news più seguita e condivisa dagli italiani va ad un video che immortala degli alieni a Miami. Nello specifico, le immagini mostrano una figura, simile a quella di un alieno, alta tre metri presso il Bayside Marketplace, un centro commerciale di Miami. In realtà, non è altro che un'ombra distorta generata dalle luci presenti sul posto. Inoltre, la presenza della polizia nel video, che per molti era sinonimo di complotto, è dovuta a dei disordini generati da adolescenti e non alla presenza di figure aliene.









2:Marco Violi e l’attentato a Donald Trump

Al secondo posto nella classifica delle cinque bufale più popolari in Italia nel 2024 troviamo la falsa notizia che attribuiva al cronista sportivo Marco Violi il ruolo di attentatore dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Durante un comizio a Butler, in Pennsylvania, Trump venne ferito ad un orecchio con un’arma da fuoco. Diversi utenti su X associarono l’attentatore ad un presunto “Mark Violets”, tradotto erroneamente in Marco Violi. Il cronista, che al momento della vicenda si trovava a Roma, ha prontamente smentito la notizia e comunicato di voler intraprendere azioni legali contro gli autori della diffamazione.









3: Matteo Salvini e l’orecchio bendato

Un fotomontaggio di Matteo Salvini con un orecchio bendato è stata la terza fake news più diffusa dagli italiani, alimentando una falsa rappresentazione del leader politico. L’immagine, realizzata con intento satirico o denigratorio, accostava la figura di Salvini a quella di Donald Trump, il quale era stato ferito all’orecchio destro in un attentato, rafforzando in questo modo un parallelismo provocatorio.





4: La modella più sexy del mondo generata con l’IA

Emily Pellegrini, definita la modella più sexy del mondo, non è altro che una creazione della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. La figura della donna, infatti, è stata progettata con l’intento di rappresentare un ideale di perfezione fisica e comportamentale, tanto da risultare incredibilmente realistico agli occhi di milioni di persone e trarle in inganno. Il suo successo non è frutto del caso, ma il risultato di un'accurata strategia imprenditoriale.









5: Aldo Moro rapito da Diodato e Ghali

La fake news che attribuisce ai cantanti Diodato e Ghali un presunto coinvolgimento nel rapimento di Aldo Moro, storico leader della Democrazia Cristiana, sequestrato e tragicamente ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, rappresenta un chiaro esempio di vandalismo digitale su Wikipedia. Questo fenomeno evidenzia come le piattaforme collaborative possano essere sfruttate per diffondere informazioni false o irrispettose. La bufala si è verificata attraverso una modifica temporanea alla pagina Wikipedia dedicata ad Aldo Moro, in cui si affermava che il suo rapimento fosse stato orchestrato dai due cantanti italiani, completamente estranei al contesto storico e politico di quell'evento drammatico.