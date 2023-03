Sorteggi europei: il cammino è segnato, adesso toccherà scrivere la storia. Ai quarti sarà Milan - Napoli

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Erano tutti pronti a scommettere sul derby di Milano ai quarti di finale, l’Europa che per due sere si affacciava in piazza Duomo all’ombra della Madonnina. E, invece, due italiane si affronteranno sì nel prossimo turno di Champions ma saranno Milan e Napoli. La squadra di Pioli dovrà sfidare la capolista del campionato di Serie A, dimostrando che quello scettro appartiene ad un altro torneo. Questa è altra storia.

Il cammino europeo delle sei italiane è stato disegnato dai sorteggi a Nyon , adesso tocca ai club trasformare la storia in leggenda sul rettangolo verde. Per adesso una cosa è certa, un team della Penisola raggiungerà la semifinale di Champions League, poiché ai quarti ci sarà una sfida targata made in italy .

Europa League: Juventus - Sporting Lisbona e Feyenoord - Roma

Prova difficile già ai quarti per la Juventus che alle urne incrocia la sfera dello Sporting Lisbona. Va sicuramente meglio alla Roma che ritrova il Feyenoord, dopo la vittoria in finale di Conference dello scorso anno. Dovesse uscire vincente contro i portoghesi, Allegri troverebbe in semifinale la vincente di Manchester United-Siviglia. Mentre per lo special one, dopo il Feyenoord potrebbe arrivare una tra Bayer Leverkusen e Union St. Gilloise.

Riepilogando, il 13 aprile si giocheranno: Juventus - Sporting Lisbona, Manchester United - Siviglia, Bayer Leverkusen - Union Saint Gilloise, Feyenoord - Roma.

Conference League: Lech Poznan - Fiorentina

La Fiorentina intreccia il proprio destino europeo con il Lech Poznan nei quarti di Conference League. Se la squadra di mister Italiano dovesse superare l’ostacolo polacco si ritroverebbe in semifinale con una fra Basilea e Nizza. Non potrà invece incrociare West Ham, Anderlecht, AZ e Gent se non nella finale di Praga.

Riepilogando, l’13 aprile si giocheranno: Lech Poznan - Fiorentina, Gent - West Ham, AZ Alkmaar - Anderlecht, Basilea - Nizza.