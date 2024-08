Sposi chiedono 400 euro a invitato, ma non si presenta nessuno: "Non riusciamo a capire perché" Photo Credit: Tik Tok @imhassanrahim

Con l'attenuarsi dell'afa estiva, torna la stagione ideale per i matrimoni, i cui costi di organizzazione restano sempre molto alti. Per risolvere questa problematica sempre più spesso può capire che gli sposi chiedano agli amici e parenti invitati un contributo minimo per pareggiare o almeno coprire parzialmente le spese. Un modus operandi non elegantissimo, ma di sicura efficacia. La premessa ci consente di dare spazio ad una grottesca situazione che ha riguardato una coppia di sposi di Houston, in Texas, che ha chiesto a ogni singolo invitato di pagare ben 450 dollari (circa 400 euro) per finanziare le loro nozze.

Lo sposo: "Tutte le persone che abbiamo invitato hanno rifiutato"

Lo sposo,, 23 anni, in un video che ha pubblicato su , ha raccontato quanto accaduto, facendo trapelare amarezza e stupore: "". Il giovane, che dopo aver chiesto il parere degli utenti ha disattivato i commenti al video postato sui social, ha giustificato la somma richiesta agli ospiti sostenendo che l'organizzazione del matrimonio era costata a lui e alla compagna circa 200 mila dollari (che corrisponde all'importante cifra di 178 mila euro). Ahmed ha concluso con una domanda-provocazione: "Pagate 1.000 dollari per i biglietti per un concerto di Beyoncé o Chris Brown, ma quando siete invitati a un matrimonio con amici e familiari non potete permettervi il ​​biglietto? Non lo capisco".