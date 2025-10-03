"Stop alle pubblicità di Don Alberto Ravagnani": la decisione della Curia di Milano

Francesco Fredella

03 ottobre 2025, ore 15:30 , agg. alle 15:35

Il sacerdote, fortissimo sui social, commenta la notizia in un post di RTL 102.5, scrivendo: "In che senso scusate? Non mi risulta". Noi abbiamo chiamato la Curia di Milano che ha confermato l'incontro

Prete. Attivissimo sui social. Seguitissimo da migliaia e migliaia di giovani. La sua è una vera e propria missione: parlare alle nuove generazioni con un linguaggio smart. Don Alberto Ravagnani, 32 anni, è il "prete- influencer": così viene definito da migliaia di ragazzi. 

Però, negli ultimi giorni sembra essere scoppiata una polemica dopo un Reel in cui promuove integratori alimentari (Don Alberto, tra l'altro, ha un fisico da urlo). "Raccolgo fondi per le attività pastorali”, aveva detto il giovane sacerdote, che opera in una chiesa in Corso San Gottardo a Milano.

LA NOTIZIA LANCIATA DA REPUBBLICA

Secondo il quotidiano La Repubblica la Curia di Milano l'ha richiamato all'ordine: “Basta spot sui social”. Ma lui ha commentato un post sul profilo di RTL 102.5 - che parla del presunto richiamo della Curia - scrivendo: "No, no aspetta aspetta... in che senso scusate? Non mi risulta".

IL RICHIAMO, ECCO COSA SAPPIAMO DOPO AVER CONTATTATO LA CURIA DI MILANO

Questa mattina, dopo il commento al post sul profilo Instagram di RTL 102.5 da parte di don Alberto Ravagnani, abbiamo fatto una telefonata alla Curia di Milano: 

"C'è stata una chiacchierata molto tranquilla in cui gli è stato fatto presente che questa pubblicità sui social non è stata ritenuta opportuna. Nessuna sanzione disciplinare", dicono dall'Arcivescovado.

"Lui andrà avanti, la missione di Don Alberto in un mondo digitale non viene bloccata. Anzi viene apprezzata, è stato fatto un rilievo sulla pubblicità di cui è stato testimonial", concludono. 

LE PAROLE DI DON ALBERTO RAVAGNANI

"Santo sì, ma anche sano. Pregare non basta ciccini. E allora? Gli integratori mi aiutano a rimanere forte per affrontare la missione", aveva detto Don Alberto sui social - dove conta 275 mila followers.


 

