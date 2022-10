Strage durante festa di Halloween, 146 persone morte nella calca

Le foto diffuse mostrano centinaia di persone distese in strada, con i soccorritori che praticano massaggi cardiaci , mentre la polizia tiene a bada la folla con cordoni di sicurezza. Ma anche molti corpi coperti da teli blu, quelli delle vittime. Un inferno in terra tra sacchi per i cadaveri, operatori di emergenza che eseguono la rianimazione cardiaca e soccorritori che cercano di liberare le persone intrappolate sotto altre. " L'area è ancora caotica, stiamo ancora cercando di capire il numero esatto di persone ferite ", ha detto in nottata Moon Hyun-joo, un funzionario della National Fire Agency . " Molti giovani erano riuniti qui stasera. Molte persone sono venute alla festa indossando costumi e molte persone che ho visto erano sconvolte e sotto choc ", ha raccontato il corrispondente della Bbc.

Una vera e propria strage quella avvenuta durante una festa di Halloween nel quartiere di Itaewon, a Seul . E' drammaticamente salito a 146 il bilancio dei morti nella calca che si è scatenata a Seul durante i festeggiamenti di Halloween. Oltre 150 persone risultano essere ferite , riferiscono le autorità. Le immagini dell'incidente mostrano decine di persone stese a terra con i soccorritori che tentano disperatamente di rianimarle praticando il massaggio cardiaco. Le vittime sarebbero rimaste schiacciate nella calca. A scatenare il caos, secondo la ricostruzione di alcuni media locali, potrebbe essere stata la presenza di una celebrità in un locale della zona, dove i giovani avrebbero cominciato a precipitarsi finendo per travolgersi a vicenda. Altri parlano di un restringimento della strada, quando un fiume di persone si è ritrovato all’interno di un vicolo.

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

SEUL, MALORE PER DECINE DI PERSONE DURANTE LA FESTA DI HALLOWEEN

Le prime notizie, ribattute dalla Bbc, parlavano di persone che, in massa, accusavano un arresto cardiaco. Le immagini che arrivano dalla capitale della Corea del Sud mostrano una lunga serie di barelle con i soccorritori impegnati a praticare manovre di rianimazione. I vigili del fuoco hanno dichiarato che ci sono state 81 segnalazioni di "respiro affannoso" e che è stata segnalata una calca. A scatenare il caos, secondo la ricostruzione di alcuni media locali, potrebbe essere stata la presenza di una celebrità in un locale della zona, dove i giovani avrebbero cominciato a precipitarsi finendo per travolgersi a vicenda. Secondo quanto riferito, nella zona c'erano 100.000 persone che festeggiavano il primo evento di Halloween all'aperto senza mascherine dopo la pandemia. Il sindaco di Seul, Oh Se-hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ha deciso di tornare nella capitale a seguito dei fatti.