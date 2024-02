Studio Assoturismo-Cst , sarà un’estate calda per il turismo, si prevedono oltre 212 milioni di presenze

Le incertezze del meteo di inizio giugno non scoraggiano i turisti, anzi, per l’estate si prevede un’estate molto calda il settore. Il sistema ricettivo italiano dovrebbe registrare 212,8 milioni di presenza, 12 milioni e mezzo in più rispetto all’estate dello scorso anno. Lo mette in evidenza un’indagine di Assoturismo-Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, su un campione di 1.492 imprenditori della ricettività in Italia. A trainare la crescita saranno gli stranieri. Nel trimestre è previsto un aumento della loro presenza del 9,6%. Il settore si avvia a tornare a livelli pre-pandemia. E a questi dati, secondo i ricercatori andranno aggiunte quelle persone ancora indecise che non hanno scelto la meta per le vacanze estive.





Gli stranieri preferiscono l’Italia

La ricerca di Assoturismo-Confesercenti mette in evidenza che li periodo buio del covid è superato ed è in ripresa l’arrivo di stranieri in Italia. Se i dati saranno confermati, quest’anno la loro presenza sarà di oltre 101,2 milioni, ovvero il 9,6% in più rispetto al 2022 e dello 0,9% in più rispetto all'estate 2019. A scegliere l’Italia per le loro vacanze sono i tedeschi, francesi, svizzeri, olandesi, britannici, austriaci e belgi. Bene anche gli arrivi dagli Stati Uniti.





Gli italiani

Se i turisti stranieri riscoprono l’Italia, aumentano anche gli italiani che decidono di restare in patria per le vacanze +3,3%, ovvero, oltre 111,6 milioni di presenze stimate. Ma questo dato, secondo quanto emerge dallo studio di Assoturismo-Confesercenti è ancora deficitario rispetto al 2019: -1,2% di presenza rispetto al periodo pre-covid.





Mare e città d'arte le mete più gettonate

Aumenta la presenza dei turisti, sia stranieri che italiani, restano identiche le mete. L’indagine di Assoturismo-Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze mette in evidenza che le località prescelte saranno quelle marittime e le città d’arte. Le città d'arte e i centri minori avranno una crescita stimata del +8,3%, mentre per le località dei laghi e le aree rurali e di collina la variazione attesa è del +7,8%. Crescono anche le presenze nelle località marine e montane e quelle termali.