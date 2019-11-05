Subsonica, venerdì esce la nuova versione de Il mio DJ con Achille Lauro

Il singolo anticipa l'album "Microchip Temporale", in uscita il 22 novembre, a vent'anni di distanza dall'originale "Microchip Emozionale"

Venerdì 8 novembre uscirà "Il mio DJ, il singolo dei Subsonica nella nuova versione realizzata con Achille Lauro, estratto da “Microchip Temporale”, album in uscita il 22 novembre. A vent’anni dalla pubblicazione di "Microchip Emozionale", album che ha segnato la scena musicale italiana, specialmente quella indipendente, la band riavvolge il filo della storia. Il nuovo album sarà una rielaborazione dell'originale, con 14 artisti ospiti che arricchiranno le nuove versioni dei brani: Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, Myss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente. Il primo brano ad anticipare il disco è stato “Aurora Sogna” feat. Coma_Cose e Mamakass, uscito il primo novembre, in cui le voci e le parole dell’apprezzato duo milanese offrono una rilettura che arricchisce uno dei pezzi più amati dai fan dei Subsonica.



