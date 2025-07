Suicidio assistito, morta a Perugia la giornalista Laura Santi. "Nessun altro può decidere per noi"

"Quando leggerete queste righe io non ci sarò più, perché avrò scelto di smettere di soffrire": ha scritto così, in una lettera affidata all'Associazione Luca Coscioni, Laura Santi, che si è auto-somministrata un farmaco che ha messo fine alla sua vita. Cinquant'anni, giornalista, aveva scoperto di avere la sclerosi multipla nel duemila. Una forma progressiva e avanzata, che l'aveva costretta sulla sedia a rotelle, tetraplegica, con spasmi dolorosi, come aveva raccontato in un'intervista. Fino all'epilogo di questa mattina, nella sua casa di Perugia, accanto al marito Stefano e a personale medico e infermieristico volontario.



IL VIA LIBERA DELL'ASL DI PERUGIA

Il via libera al suicidio medicalmente assistito era arrivato per lei lo scorso novembre dall'Asl di Perugia, dopo un lungo iter giudiziario, iniziato due anni e mezzo prima. Fino al riconoscimento dei requisiti di legge stabiliti dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso Dj Fabo: accertato che Santi fosse in grado di autodeterminarsi, affetta da una malattia irreversibile e fonte di gravi sofferenze e che dipendesse da sostegni vitali.