Supercoppa italiana, gode il Milan: clamorosa rimonta contro l'Inter, da 0-2 a 3-2.

BELLISSIMA PARTITA

Un esaltante successo in rimonta, con gol decisivo in pieno recupero. Il Milan conquista la Supercoppa Italiana. Funziona la cura Conceicao, che ha saputo toccare le corde giuste, la squadra sembra rivitalizzata: Leao e Theo Hernandez sono tornati al centro del gioco e i risultati si sono visti. L’Inter deve rammaricarsi: era in vantaggio 2-0 all’inizio della ripresa, non ha saputo gestire e ha subito una cocente rimonta. Raggiunta sul pareggio la squadra di Inzaghi avrebbe potuto riportarsi avanti, ma sottoporta è mancata cattiveria. E il Milan, con il colpo last minute, ha evitato i rigori e ha festeggiato.

PRIMO TEMPO CON GOL ALLO SCADERE

Avvio equilibrato, con i rossoneri che tengono testa agli avversari. Dopo un anticipo di Thiaw su Lautaro, la prima vera occasione ce l’ha Rejinders, che spara sull’esterno della rete. L’olandese si rende ancor più pericoloso al quarto d’ora: si libera con un bel controllo orientato, ma il tiro è impreciso e finisce sul fondo. La risposta dell’Inter è in un gran tiro dal vertice di Dimarco, con Maignan che vola e alza in corner. Poco prima della mezzora problema muscolare per Calhanoglu, sostituito da Asslani. Appena prima dell’intervallo errore di distrazione del Milan: Jimenez mette in fallo laterale, i nerazzurri battono in fretta la rimessa cogliendo di sorpresa gli avversari: Taremi appoggia per Lautaro Martinez, che si libera di un avversario e scarica in rete la rabbia per i recenti errori sottoporta.