Esplosione nella sede di Perfetti alle porte di Milano, nessun ferito ma verifiche sulla qualità dell'aria

UNA ALTA COLONNA DI FUMO

Prima un forte boato, poi le fiamme. Poco dopo si è alzata una lunga colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza. Si sono vissuti momenti di paura a Lainate, all’interno della sede milanese di Perfetti, multinazionale che produce caramelle, gomme da masticare, confetti. Ma le conseguenze non sono gravi. I Vigili del Fuoco – intervenuti sul posto con nove mezzi- hanno domato le fiamme e hanno confermato che non ci sono stati feriti.

NESSUN FERITO

Insieme ai pompieri, sono subito arrivati anche i soccorritori del 118. Ma per fortuna non hanno dovuto intervenire. Tre edifici adiacenti all’azienda per sicurezza sono stati evacuati. Alcuni anziani lì residenti, pochi minuti dopo l’esplosione, hanno presentato una lieve difficoltà respiratoria, forse dovuta anche allo spavento. La situazione è comunque sotto controllo.

ATTIVITA' NON COMPROMESSA

La Perfetti ha fatto sapere che l’esplosione si è verificata in un magazzino periferico, che il problema è circoscritto e che l’operatività dell’azienda di fatto non è stata intaccata. All'interno del locale - secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori – erano depositati scarti di lavorazione, prevalentemente residui plastici e di gomma. Al momento della deflagrazione non c’era nessuno.

VERIFICHE SULL'ARIA

L’agenzia Regionale per l’Ambiente ha avviato verifiche sulla possibile presenza di sostanze nocive nell’aria, soprattutto in considerazione del coinvolgimento di rifiuti. L’ARPA sta procedendo alle campionature, nel frattempo per precauzione è stato suggerito di tenere chiuse le finestre nell’area interessata.