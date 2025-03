Van Der Poel vince la Milano-Sanremo, battuti allo sprint Ganna e Pogacar

FINALE A SORRESA

La notizia è che Tadej Pogacar si può anche battere: l’impresa è riuscita all’olandese Mattieu Van Der Poel, che per la seconda volta in carriera ha trionfato nella Milano Sanremo. Lo sloveno naturalmente ci ha provato, è scattato prima sulla Cipressa poi sul Poggio . Van Der Poel ha sempre tenuto la sua ruota, e sul rettilineo conclusivo ha piazzato la zampata in uno sprint a tre; secondo posto l’italiano Filippo Ganna, generosissimo nel restare aggrappato ai due campioni che hanno animato il finale. Il piemontese ha sofferto un po’ in salita, ma ha limitato i danni e in pianura è rientrato sul gruppetto di testa, nello sprint si è giocato le sue carte: Ganna ha dovuto accontentarsi del secondo posto, che sicuramente non lo soddisfa a pieno, ma il piemontese deve comunque essere contento per aver disputato una gara straordinaria. Pogacar è stato battuto allo sprint, per lui solo un terzo posto: il campionissimo sloveno ha praticamente vinto tutto in carriera, ma la classica di primavera per lui resta un tabù.

A LUNGO PROTAGONISTI

Otto fuggitivi generosi e coraggiosi. Sapevano fin dall’inizio che la loro azione non avrebbe portato alla vittoria. Ma per ore sono stati protagonisti, al comando della Sanremo, con il vento in faccia. Cinque di loro sono italiani: Verre, Nencini, Marcellusi, Turconi, Sbaragli, con loro anche i francesi Le Berre e Veistroffer e il britannico Stewart. La loro fuga è iniziata poco dopo la partenza e si è esaurita solo nel finale, quando sono entrati in scena i protagonisti. La corsa è iniziata da Pavia al freddo sotto la pioggia e si è conclusa in Riviera, con una idea di sole e un po’ di tepore. Come da tradizione la Sanremo ha portato la primavera.