Svelata la maglia rosa del Giro d'Italia Women, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale

Le donne di RTL 102.5 sono in Maglia Rosa l’8 marzo anche in occasione della partnership che unisce la radiovisione più ascoltata d’Italia e RCS Mediagroup per il Giro d’Italia Women 2024, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, giunto alla sua 35esima edizione e che oggi, ai piedi del duomo di Milano, ha svelato la sua specialissima maglia rosa. Sarà una cavalcata unica ed emozionante, tra i panorami più belli del nostro Paese, che RTL 102.5 seguirà tappa per tappa, per raccontare a tutti i very normal people d'Italia le emozioni e le sensazioni del giro che porterà le più grandi campionesse del ciclismo italiano e mondiale da Brescia a L'Aquila, attraversando tutta Italia.





La maglia

Alla Rinascente ai piedi del Duomo di Milano un grande evento per svelare al pubblico la maglia rosa che sarà la protagonista del Giro d'Italia women 2024. "Una maglia molto bella, è una maglia rosa speciale realizzata con Polti con un colletto rosso dove c'è scritta una cosa importante, 'crediamo nella vittoria'. Un messaggio per promuovere la lotta contro la violenza sulle donne, che va combattuta in ogni modo possibile non solo oggi". Così il presidente di RCS Urbano Cairo.





Il giro

Giunto alla sua trentacinquesima edizione, il Giro d’Italia Women 2024 è il più grande appuntamento mondiale per il ciclismo femminile, per la prima volta organizzato da RCS Sport. Al via il 7 luglio a Brescia, per arrivare al traguardo a L'Aquila il 14 luglio. Come radio ufficiale, RTL 102.5 seguirà la volata tappa per tappa, per raccontare ogni momento, ogni emozione e ogni aspetto del giro.