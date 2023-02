Tajani, ritrovati a Antiochia, in Turchia, i corpi famiglia italiana di origine siriana

La Turchia ha aperto un valico di frontiera con l'Armenia per consentire l'arrivo di aiuti umanitari ai sopravvissuti del violento terremoto che ha colpito lunedì scorso la Turchia meridionale e la Siria con migliaia di morti. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale turca Anadolu, precisando che cinque camion di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di frontiera Alican nella provincia turca di Igdir. Nel 1988 è stata l'ultima volta che venne attraversato questo valico, quando cioè la Mezzaluna Rossa turca fornì aiuti dopo un terremoto in Armenia.

In Turchia le vittime accertate sono 20.665, con oltre 80mila feriti, secondo i dati diffusi questa mattina. In Siria si parla di 3.553 morti ed oltre 5mila feriti. Il bilancio totale delle vittime, a questa mattina, è di 24.218 vittime . Secondo la tv pubblica turca Trt le squadre di soccorso hanno estratto un uomo vivo dalle macerie dove era rimasto sepolto per 125 ore ad Antakya. Mentre la notte scorsa almeno 4 persone sono state estratte vive dalle macerie nella città siriana di Jableh.

Sono morti sotto le macerie del devastante sisma che ha colpito, lunedì scorso, Turchia e Siria. I corpi senza vita della famiglia italiana di origine siriana , 3 adulti e 3 minori, sono stati ritrovati oggi, la conferma è giunta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che sui social ha scritto “Esprimo tutta la mia vicinanza ai familiari ai quali non mancherà il nostro sostegno ”. Nei giorni scorsi il ministro aveva reso noto che la famiglia con passaporto italiano ma di origine siriana risultava dispersa ad Antiochia, in Turchia. L'altro italiano che risulta disperso a Kahramanmaras è l'imprenditore veneto Angelo Zen . Il bilancio complessivo, ancora provvisorio, tocca al momento quasi 25mila morti, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie.

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

OCCHIUTO, 20 UNITA' PRONTE A PARTIRE

"La Calabria è pronta a fare la sua parte per sostenere le popolazioni turche e siriane così drammaticamente colpite dal devastante terremoto di pochi giorni fa, che ha causato oltre 20mila morti e centinaia di migliaia tra feriti e sfollati. La Protezione Civile della nostra Regione, guidata da Domenico Costarella, ha comunicato al Dipartimento nazionale la disponibilità di una squadra di 20 unità pronta a partire per la Turchia o per la Siria in qualsiasi momento. Ben 17 operatori su 20 sono volontari". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.