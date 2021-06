Takagi & Ketra ospiti a RTL 102.5 per presentare "Shimmy Shimmy" con Giusy Ferreri: "Tra di noi siamo come fratelli. Ci siamo divertiti un sacco"

“Noi abbiamo la fortuna di avere un click speciale quando lavoriamo con Giusy, per noi è un po’ come una musa, a volte quando scriviamo una canzone accorgiamo che la stiamo scrivendo per la sua voce, perché poi sia lei l’interprete del brano perché ha una potenza uno stile, una riconoscibilità, è una queen della musica italiana”.







“A noi piace portare nel nostro mondo, che orami piano paino si è delineato, le diverse sonorità, e anche in questo caso abbiamo studiato i ritmi e gli strumenti musicali indiani, marocchini, medio orientali, arabi, in modo da tira furori questo sound che avesse degli input precisi”.





Anche Giusi Ferreri è intervenuta su RTL 102.5 e ha raccontato come è nata la collaborazione di questa canzone: “Mi hanno detto, ‘c’è una cosa che dobbiamo farti sentire’, sono rimasta affascinata, perché io mi aspetto sempre che da loro che il loro estro mi stupisca e l’hanno fatto davvero anche questa volta, mi è piaciuto molto l’idea di omaggiare il Medio Oriente e avere queste sonorità che sono diverse dai due precedenti singoli e per cui è un modo per completare musicalmente questo tipo di collaborazione e spero ce ne saranno tante altre in futuro. Tra noi siamo come fratelli, siamo perfetti insieme, siamo in sintonia”.





Takagi & Ketra parlano anche del video: “Stiamo lavorando anche al video, ma non so ancora quando uscirà, speriamo a breve, con il Covid non è stato facile realizzare quello che volevamo fare. Ci siamo divertiti un sacco però" aggiunge Giusi.





Takagi & Ketra sono un fenomeno da oltre un miliardo di stream totali e oltre 130 dischi di Platino e un disco di Diamante. Lavorano insieme dal 2014 e sono da sei anni consecutivi i produttori del “singolo più venduto dell’anno” in Italia.