Reduce dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, quest’anno in gara con il brano “Tango”, Tananai è stato ospite di RTL 102.5. Durante “Password” con Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini, il cantante ha raccontato la sua esperienza alla 73ª edizione di Sanremo e il suo nuovo tour nei palazzetti. Tananai sarà fra i protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta, sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma.

IL RITORNO A SANREMO CON “TANGO”

Dopo l’esordio dello scorso anno con il brano “Sesso occasionale”, Tananai è tornato al Festival di Sanremo con “Tango”. Il brano è stato scritto da Tananai in collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, anche produttore del brano insieme all’artista stesso. Nel brano, Tananai canta delle sfumature che contraddistinguono una relazione a distanza, ed è caratterizzato, nella parte musicale, da una grande componente orchestrale, insolita nella discografia del giovane cantautore, con riferimenti al sound della musica pop inglese contemporanea. «Il Festival di Sanremo mi ha lasciato bellissime sensazioni, “Tango” è entrata subito nella vita delle persone. Sono sicuro che questa canzone, insieme ad “Abissale”, saranno dei momenti bellissimi durante i live, non vedo l’ora di cantarle insieme al mio pubblico. Ho un bellissimo rapporto con loro, sento molto affetto», racconta Tananai a RTL 102.5. «Qualche giorno fa sono salito sul taxi per tornare a casa, in radio c’era RTL 102.5 e passava “Tango”. Ho chiesto al tassista di alzare il volume e mi fa “hai seguito il festival?”, non mi aveva riconosciuto ed è nata questa gag», dice Tananai raccontando il video con il tassista divenuta virale sui social. Tananai è stato anche protagonista di uno speciale momento, unendosi ad un’artista di strada che stava cantando la sua “Tango”. Il video della speciale esibizione è diventato subito virale. «Stavo passeggiando in Via del Corso a Roma. Mi volevo mimetizzare per poter passeggiare tranquillo e invece sento questa ragazza cantare “Tango”. Ho lasciato che finisse, poi sono andato a salutarla e l’abbiamo ricantata insieme. Mi ha fatto un bell’effetto, era la prima volta che sentivo qualcuno per strada cantare una mia canzone», racconta l’artista.

Durante l’intervista a “Password”, Tananai racconta anche il suo passato da ragazzo di provincia e il suo modo di fare musica: «Ora vivo a Milano ma sono cresciuto a Cologno Monzese. Gli devo tanto e sono grato di essere cresciuto in periferia, ti dà più forza nel voler uscire fuori nel mondo e farti valere. Faccio musica da quando ero piccolo, da sempre produco i miei brani. Per me, oltre alla voce, è fondamentale il sound. Collaboro con molte persone, che danno un valore aggiunto e sono fondamentali, ma faccio molte cose da solo. Ho sempre scritto e prodotto musica ma mi vergognavo a cantare, sono un tipo timido e non avevo mai realmente avuto il sogno di fare il cantante. Ho capito che era la mia ragione di vita la prima volta che l’ho fatto davanti ad un pubblico. Si impara parlando con le persone, viaggiando e uscendo dalla confort zone. Penso che oggi il titolo di studio non deve essere una priorità, che invece deve essere voler continuare a crescere».

Tananai sarà fra i protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live - il Festival della Generazione Zeta, sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma. «Sarà fantastico cantare sul palco a 360° dei Radio Zeta Future Hits Live, inizierò a fare preparazione atletica per poter raggiungere tutto il pubblico intorno», commenta.