Taxi, stop alla protesta: accordo tra governo e sindacati

In piazza anche gli ambulanti per il "no" alla Bolkestein

Dopo l’accordo tra governo e sindacati è rientrata la protesta dei tassisti, che ieri ha visto tafferugli e guerriglia nel centro di Roma. In piazza anche gli ambulanti per dire no alla direttiva Bolkestein.

