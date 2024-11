Teheran avvisa Israele, l'Iran risponderà ai raid del 26 ottobre al momento giusto e nel modo giusto

Massima allerta in Israele dopo le minacce di un attacco imminente da parte dell’Iran. Secondo l’intelligence di Tel Aviv, Teheran potrebbe colpire lo stato ebraico prima delle elezioni americane. “L'Iran risponderà ai raid del 26 ottobre al momento giusto, nel modo giusto", ha dichiarato il consigliere della Guida suprema Ali Khamenei, ribadendo che l’Iran ora ha le capacità tecniche per costruire armi nucleari. Presto in Israele sarà in funzione un sistema di difesa laser per abbattere i missili in arrivo, ha fatto sapere la Difesa di Tel Aviv, parlando dell’inizio di una nuova era di guerra. Sul fronte diplomatico si tratta sul cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Gli Stati Uniti hanno chiesto una tregua unilaterale al Libano, negata da Beirut. E’ salito ad almeno 24 morti il bilancio degli attacchi aerei israeliani nell'est del Paese dei Cedri. Nuovi raid israeliani anche nella Striscia di Gaza. Colpita una scuola a Nuseirat e si contano almeno 10 vittime palestinesi. Appello delle Nazioni Unite per una tregua. La situazione nel Nord di Gaza è apocalittica, hanno denunciato le agenzie umanitarie dell’Onu.