Stati Uniti, nei colloqui di Riad accordo con Mosca e Kiev su navigazione sicura del Mar Nero e stop attacchi alle centrali energetiche

Gli esperti dei gruppi di lavoro Usa-Russia hanno concordato a Riad sugli stessi punti condivisi da Washington e Kiev, spiega in una nota la Casa Bianca. Eppure qualche differenza emerge.

Stati Uniti Ucraina e Russia hanno concordato di garantire una navigazione sicura nel Mar Nero, al punto 2 della dichiarazione con Mosca si parla dell'accesso alle navi russe per il trasporto dei prodotti agricoli, mentre in quella di Kiev di scambio dei prigionieri. Tutti sono concordi nel vietare gli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina. Ad entrambi le parti è stato ribadito l'imperativo del presidente Donald Trump "di cessare le uccisioni come passo necessario per raggiungere un accordo di pace duraturo". E' quanto si legge nelle due dichiarazioni separate diffuse dalla Casa Bianca sui risultati delle riunioni a livello tecnico di Riad. C'è anche un passaggio sull'aiuto che Paesi terzi potranno dare nel sostenere l'applicazione degli accordi su Energia e traffico marittimo. Zelensky afferma che l'accordo sul Mar Nero è un passo nella giusta direzione. Il leader di Kiev, inoltre, citando ad esempio la Turchia afferma che le citate terze parti possono monitorare una potenziale tregua. Mosca sottolinea l''intesa per implementare la tregua sui siti energia' oggi in vigore per 30 giorni, a partire dal 18 marzo 2025

MAR NERO: KIEV, PRONTI A REAGIRE SE NAVI MILITARI RUSSE

I testi diffusi prevedono impegni in 5 punti, 4 dei quali identici, mentre solo il secondo è diverso. Malgrado la nota della Casa Bianca sottolinei che Washington, Mosca e Kiev, abbiano concordato gli stessi punti c'è una differenza sostanziale. Al punto 2 della dichiarazione con Mosca si legge: gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l'accesso della Russia al mercato mondiale per le esportazioni di prodotti agricoli e fertilizzanti, a ridurre i costi delle assicurazioni marittime e a migliorare l'accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni. Mentre il secondo punto della dichiarazione con Kiev afferma: gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concordato che gli Stati Uniti rimangono impegnati a contribuire allo scambio di prigionieri di guerra, al rilascio di detenuti civili e al ritorno dei bambini ucraini trasferiti con la forza. Non sorprende dunque la precisazione di Kiev, giunta a stretto giro, del ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. "Il movimento delle navi militari russe oltre il Mar Nero orientale sarà considerato una violazione dello spirito di questo accordo" ha affermato Umerov. Il ministro ha aggiunto che ''se questo dovesse accadere, l'Ucraina avrà il pieno diritto di esercitare il diritto all'autodifesa''.

I 4 PUNTI IDENTICI

* Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina hanno concordato di garantire la sicurezza della navigazione, eliminare l'uso della forza e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero.

* Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina hanno concordato di sviluppare misure per l'attuazione dell'accordo del presidente Trump e del presidente Putin e del presidente Zelensky per vietare gli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina.

* Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina accolgono con favore i buoni uffici dei Paesi terzi al fine di sostenere l'attuazione degli accordi energetici e marittimi.

* Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina continueranno a lavorare per il raggiungimento di una pace duratura e sostenibile.