05 novembre 2019, ore 18:00
agg. 08 novembre 2019, ore 15:34
Sorteggio "sfortunato" per l'azzurro, Thiem completa il gruppo
Sorteggio sfortunato per Matteo Berettini nelle Atp Finals, in programma a Londra da domenica. L'azzurro giocherà nel gruppo Borg con Roger Federer, Novak Djokovic e Dominique Thiem. Nell'altro gruppo, l'Agassi, si affronteranno il nuovo numero 1 al mondo Nadal, Zverev, Tsitsipras, Medveded. "E' un sogno da bambino che si avvera. Quando mia madre e mio padre mi portavano ai tornei io sognavo che un giorno avrei giocato nei grandi palcoscenici. Mi ricordo la tensione prima di giocare le finali dei tornei giovanili, ora gioco nei tornei più prestigiosi. E' stato un percorso veloce ma regolare, mi fa piacere che la gente si sia appassionata a me. La O2 Arena l'ho vista lo scorso anno perché ho fatto l'università dell'Atp, e anche l'albergo l'ho già frequentato. E' una città che mi piace molto. Sono curioso per gli spogliatoi personali" ha commentato così Berrettini le qualificazioni Atp Finals.
Milano-Cortina 2026, il Presidente Mattarella apre la 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale
Si è aperta oggi, a Milano, la settimana dell'inizio dei Giochi Invernali, con la 145esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ne ha dichiarato l’apertura attraverso la richiesta, nel suo discorso inaugurale, del rispetto della tregua olimpica
Tutto pronto, o quasi, per le Olimpiadi invernali. Oggi sarà a Milano il presidente Mattarella
Il capo dello stato ha sottolineato che l'Italia sarà il centro del mondo. Appassionato di sport, il presidente pranzerà con gli atleti al villaggio olimpico, poi il 12 febbraio sarà a Cortina per assistere al Super G femminile