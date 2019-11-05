Tennis, Atp Finals, Berrettini con Federer e Djokovic

Redazione Web

05 novembre 2019, ore 18:00
agg. 08 novembre 2019, ore 15:34

Sorteggio "sfortunato" per l'azzurro, Thiem completa il gruppo

Sorteggio sfortunato per Matteo Berettini nelle Atp Finals, in programma a Londra da domenica. L'azzurro giocherà nel gruppo Borg con Roger Federer, Novak Djokovic e Dominique Thiem. Nell'altro gruppo, l'Agassi, si affronteranno il nuovo numero 1 al mondo Nadal, Zverev, Tsitsipras, Medveded. "E' un sogno da bambino che si avvera. Quando mia madre e mio padre mi portavano ai tornei io sognavo che un giorno avrei giocato nei grandi palcoscenici. Mi ricordo la tensione prima di giocare le finali dei tornei giovanili, ora gioco nei tornei più prestigiosi. E' stato un percorso veloce ma regolare, mi fa piacere che la gente si sia appassionata a me. La O2 Arena l'ho vista lo scorso anno perché ho fatto l'università dell'Atp, e anche l'albergo l'ho già frequentato. E' una città che mi piace molto. Sono curioso per gli spogliatoi personali" ha commentato così Berrettini le qualificazioni Atp Finals. 

