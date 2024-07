Tennis, Carlos Alcaraz trionfa a Wimbledon, battuto in tre set Novak Djokovic

LA FINALE TRA ALCARAZ E DJOKOVIC





Al termine di una performance impeccabile e di altissima qualità tennistica, Carlos Alcaraz si è imposto in tre set su Novak Djokovic, bissando il successo delo scorso anno sui campi in erba di Wimbledon. Salgono così a quattro i suoi Slam vinti, tutti conquistati prima di compiere 22 anni. È il terzo giocatore nell'era Open, dopo Boris Becker e Bjorn Borg, a vincere almeno due titoli a Wimbledon all'età di 21 anni e 70 giorni. Inoltre, Alcaraz è l'ottavo giocatore nella storia ad aver vinto tutte le prime quattro finali Slam giocate in singolare, il secondo nell'era Open dopo Roger Federer. Ha anche realizzato la doppietta Roland Garros-Wimbledon nella stessa stagione, diventando il secondo spagnolo (dopo Rafael Nadal) con almeno due titoli a Wimbledon. Questo trionfo lo rende il nono giocatore a vincere due anni consecutivi all'All England Club, negando a Djokovic l'ottavo titolo a Wimbledon e il 25° Slam in carriera. La fine del match, che ha visto la terza maggiore differenza di età tra i finalisti nella storia del torneo, è arrivata dopo meno di due ore e mezza, con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 a favore dello spagnolo. Una vittoria netta, che lascia pochi rimpianti al campione serbo, la cui età sembra non consentirgli più di reggere il ritmo e l’intensità di un tennis così pressante. L'andamento del match può essere riassunto nel primo game, durato 15 minuti: Alcaraz ha deciso di ricevere e, dopo aver salvato quattro palle-break, ha strappato il servizio a Djokovic. Da quel momento in poi, il vantaggio dello spagnolo è cresciuto progressivamente: più Alcaraz alzava il livello del suo gioco, meno Djokovic riusciva a trovare soluzioni per contrastare la sua eccezionale performance. Protagonista assoluto del Centre Court, Alcaraz ha incantato con colpi variati, cambi di ritmo, smorzate nascoste e volée magistrali. In poco più di un'ora, il numero 3 del mondo si è trovato in vantaggio di due set, concedendo solo quattro game al suo avversario. Nel terzo set, Djokovic ha fatto appello a tutte le sue risorse psicofisiche e al suo orgoglio per rimanere in partita. Tuttavia, nel nono game, Alcaraz ha ottenuto un nuovo break e si è trovato a servire per la vittoria. Solo in quel momento, a un passo dal trionfo, lo spagnolo ha mostrato segni di nervosismo, sprecando tre match-point consecutivi e cedendo il servizio. Tuttavia, la differenza tra i due giocatori si è manifestata nuovamente nel tie-break, che Alcaraz ha dominato chiudendo al quarto match-point.