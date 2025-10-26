Tennis, Jannik Sinner re di Vienna, battuto Zverev in finale in quasi 3 ore

Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell’Erste Bank Open di Vienna 2025 battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5, al termine di una battaglia durata oltre due ore. Dopo un avvio difficile, l’altoatesino ha reagito con determinazione, alzando il livello nel secondo set e trovando la forza per chiudere il terzo nonostante alcuni problemi fisici. Per Sinner si tratta del 22º titolo ATP in carriera e del quarto della stagione, un successo che consolida la sua posizione ai vertici del tennis mondiale e rafforza le ambizioni in vista del finale di stagione, con le ATP Finals di Torino (di cui Rtl 102.5 è radio ufficiale) e il sogno di tornare numero 1 del ranking sempre più nel mirino. Jannik si porta a 840 punti da Carlos Alcaraz nel ranking Atp.





SINNER: "IL SERVIZIO LA CHIAVE VINCENTE"

"Questa vittoria mi fa sentire benissimo. La finale era cominciata malissimo: avevo palle break e invece sono partito indietro. Ho provato a rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale. Il terzo set è stato un su e giù. Sono molto contento di aver vinto un altro titolo. La cosa più importante è cercare di non mollare e di rimanere lì. Ho cercato di fare le scelte giuste nei momenti giusti. La chiave è stata servire bene e risparmiare le energie nei miei turni di battuta. È stata una grande performance". "Un grazie al mio team per il sostegno e il lavoro che fate anche per comprendermi. Grazie alla mia famiglia e a tutti quelli che guardano da casa. Un grazie al pubblico e agli organizzatori del torneo".





ZVEREV: "SEI STATO IL MIGLIORE"

"Congratulazioni Jannik. Sei stato il miglior giocatore di questa settimana. Complimenti anche al tuo team. Gli ultimi due anni sono stati incredibili: siete una parte importante dei miglioramenti di Jannik. Un ringraziamento al pubblico, che è stato stupendo per tutta la settimana".