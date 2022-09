Tennis, Sonego vince il torneo di Metz, sconfitto Bublik in due set

Lorenzo Sonego conquista la prima vittoria dell'anno, sul cemento indoor di Metz, contro il kazako Bublik col punteggio di 7-6 (3), 6-2. Il torinese, rientra così nei top 50 della classifica mondiale. Sonego dimostra grande maturità, non facendosi distrarre dallo show dell’avversario che nel secondo set, su situazione di svantaggio, comincia a giocare in modo irrispettoso con colpi insensati e svogliati. Primo set tiratissimo e senza alcun break da una parte e dall’altra, si va quindi al tie-break e Sonego gestisce al meglio i punti importanti infilando un ottimo parziale di quattro punti a zero dal 3-3 in poi. Il kazako sente il contraccolpo psicologico e in avvio di secondo parziale arriva il break per Sonego nel terzo gioco. Bublik, vedendo la partita scivolare via comincia a giocare in maniera svogliata e irrispettosa, servendo dal basso e arrivando anche a colpire uno smash col manico della racchetta. Sonego alza il trofeo e si porta così nella top 50 della classifica mondiale Atp: “Sono molto felice, è stata la mia miglior settimana quest’anno e sono davvero molto soddisfatto. E’ un momento molto emozionante perché per me è stato un 2022 difficile, mi godo il momento”.