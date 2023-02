Terremoto in Turchia e Siria, per ora 40 mila morti, ma il bilancio è provvisorio; due persone estratte vive a una settimana dal sisma

QUALCHE MIRACOLO IN MEZZO ALLA TRAGEDIA

E’ un vero miracolo: una donna è stata estratta viva dalle macerie nella città di Gaziantep, a una settimana dal terremoto che ha seminato morte e distruzione in Turchia e Siria. La donna ha resistito per 170 ore. Non è stato l’unico salvataggio eccezionale delle ultime ore: prima di lei un uomo era stato estratto vivo dalle macerie di un palazzo a Antakya, nella provincia di Hatay nel sud della Turchia, a 167 ore dal sisma. Sono 160mila i soccorritori che lavorano senza sosta nelle dieci province della Turchia meridionale colpite dal terremoto. Al di là di qualche raggio di luce, la situazione è davvero drammatica. La devastazione è stata totale, interi quartieri sono stati rasi al suolo. Chi è sopravvissuto, non ha più niente. Ad aggravare la situazione ci sono le condizioni climatiche molto difficili, in zona fa molto freddo.





RISCHIO 70 MILA MORTI

Il bilancio peggiora con il passare delle ore. Al momento risultano 41 mila morti accertati. Un numero spaventoso, ma ancor più drammatico è il fatto che questo è ancora un numero provvisorio. Il numero dei dispersi è ancora molto alto. Soprattutto in Siria, dove la macchina dei soccorsi si è messa in moto con lentezza, anche per l’ostruzione iniziale del regime di Assad. Diverse zone non sono ancora state raggiunte, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità c’è il rischio che il bilancio delle vittime cresca ancora in modo esponenziale. E c’è chi pensa che alla fine i morti potrebbero essere 70 mila.