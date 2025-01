Testa a testa tra Napoli e Inter, ma Conte non ha le coppe. Mercoledì gran serata di Champions su RTL 102.5

IL NAPOLI CHIAMA, L'INTER RISPONDE

In testa c’è il Napoli, che cresce di partita in partita, che ha appena battuto Atalanta e Juventus e che potrà concentrarsi solo sul campionato, risparmiando energie preziose. A – 3 c’è l’Inter, che deve recuperare la partita di Firenze e che ieri ha ribadito di voler restare aggrappata alla capolista con il bel poker calato a Lecce. Tra Antonio Conte e Simone Inzaghi spera di inserirsi Giampiero Gasperini: l’Atalanta però è a – 7 dalla vetta, se non altro con la vittoria di Como ( la prima del 2025) ha rafforzato il suo terzo posto. La Lazio, battuta a domicilio dalla Fiorentina, ha sprecato l’occasione di puntellare la sua quarta posizione.

CONTRADDIZIONI JUVE, TENSIONI MILAN

La Juventus in questa stagione fa un passo avanti e due indietro, è comunque a meno due dalla zona Champions. Dove spera di risalire il Milan, che con Conceicao si è specializzato in rimonte adrenaliniche, che però a volte lasciano strascichi, vedi la quasi rissa tra l’allenatore rossonero e Calabria al termine della partita contro il Parma. La Roma dopo nove mesi è tornata a vincere in trasferta, ma resta dietro al Bologna. Stasera si chiude il programma della 22esima giornata con due sfide che mettono in palio punti preziosi per la corsa salvezza: alle 18.30 il derby tra Venezia ed Hellas Verona, alle 20.45 la sfida di Marassi tra Genoa e Monza.

CHI SI ALLENA E CHI VIAGGIA

Ora Inter Milan Juventus Atalanta Bologna Roma e Lazio si preparano a un nuovo decisivo turno di coppe europee. Mentre il Napoli avrà un’altra intera settimana per allenarsi. Mercoledì sera gran finale della prima fase della Champions League, con tutte le partite in contemporanea. RTL 102.5 trasmetterà la radiocronaca integrale delle cinque partite che vedranno in campo le squadre italiane, con un ping pong tra i vari campi. Il programma prevede: Barcellona-Atalanta, Inter-Monaco, Juventus-Benfica, Dinamo Zagabria-Milan e Sporting Lisbona-Bologna.