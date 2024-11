Thanksgiving Day 2024: festeggiamenti in America per il Giorno del Ringraziamento, una delle feste più amate dagli americani

Oggi, giovedì 28 novembre 2024, si festeggia negli Stati Uniti il Thanksgiving Day, ossia il Giorno del Ringraziamento. La data non è fissa in quanto è una festività che si celebra ogni anno il quarto giovedì del mese di novembre. È una delle feste più importanti per i cittadini americani ed è anche una data che segna l’inizio del periodo natalizio.

Il Thanksgiving è una giornata, come dice anche la parola, dedicata alla gratitudine. Un’occasione per stare insieme, con amici e famiglia, e condividere un pasto abbondante. Le scuole e la maggior parte degli uffici rimangono chiusi fino alla domenica, questo perché il giorno dopo, ossia il venerdì successivo, c’è il cosiddetto Black Friday; una giornata ormai esplosa in tutto il mondo in cui tutte le attività commerciali attivano sconti di ogni genere per dare inizio ufficialmente allo shopping natalizio.

ORIGINI E TRADIZIONI

L’origine del Thanksgiving risale agli anni della colonizzazione americana. In particolare, nel 1621, durante i primi contatti tra nativi americani e coloni europei, un gruppo di inglesi, noti come i Pilgrim Fathers, si recarono in America a bordo della nave Mayflower insediandosi a Plymouth, nell'attuale stato del Massachusetts. L’anno successivo per celebrare l’abbondante raccolto si riunirono per un grande banchetto. La festività fu formalizzata però solamente nel 1863 dal Presidente Abram Lincoln, che la rese festa nazionale.

La tradizione principale di questo giorno è sicuramente quella culinaria, quindi una cena tradizionale americana con protagonista il tacchino ripieno. Viene cucinato in vari modi e rappresenta il cibo che ha nutrito le famiglie sin dai giorni della colonizzazione.

La festività ha anche un significato più profondo in quanto è diventata, soprattutto negli utlimi anni, un'opportunità per aiutare il prossimo e fare beneficenza.

THANKSGIVING 2024

L’evento più importante del Thanksgiving di quest’anno è la mastodontica parata organizzata a New York dai Grandi Magazzini Macy’s. È una parata famosa in tutto il mondo per i suoi carri con giganti gonfiabili colorati che si conclude con il carro di Babbo Natale segnando l’inizio dei festeggiamenti natalizi.

Quest’anno, come sempre, anche la Stazione Spaziale Internazionale si sta preparando per festeggiare il Giorno del Ringraziamento preparando del tacchino affumicato, zucca, cavoletti di Bruxelles, sardine, mele e spezie. Il Ringraziamento è solitamente una festa in cui la famiglia e gli amici si riuniscono quindi salgono alle stelle anche i prezzi delle le prenotazioni di voli e treni.