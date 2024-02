The Blessed Madonna presenta il nuovo singolo 'Happier' a RTL 102.5: “Questo brano è un regalo, ha avuto una vita tutta sua, non appartiene solo a me”

su RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, The Blessed Madonna ha presentato in diretta radiofonica il suo nuovo singolo "Happier" feat. Clementine Douglas.



«La canzone è un regalo; ha una vita propria. È subito decollata e ho iniziato a suonarla live in diverse versioni. Abbiamo ricevuto centinaia, se non migliaia, di commenti che chiedevano quale fosse e quando sarebbe uscita. Finalmente l'abbiamo fatta uscire. È stato meraviglioso vedere le versioni che ognuno ha fatto, estrarre l'audio dai video live prima ancora che uscisse ufficialmente, sei mesi dopo. Il fatto che le persone abbiano fatto le loro versioni è stata la dimostrazione che questa canzone non appartiene solo a me, ma a tutti. Ha davvero preso vita propria ed è una gioia farne parte».

Ad impreziosire il brano la presenza di Clementine Douglas. A “The Flight” The Blessed Madonna racconta la collaborazione:

«Clementine è un genio. Ha avuto una grande carriera come vocalist, autrice e cantante, soprattutto negli ultimi anni in Inghilterra. Tutti vogliono lavorare con lei, e ho avuto l'opportunità di farlo».

Infine, The Blessed Madonna, racconta:

«C'è una frase del film "Donne sull'orlo di una crisi di nervi" che può riassumere tutto: "Le cose più strane possono capitare all'improvviso". Per certe persone ci vogliono 20 anni, per altre 20 minuti. Altre sono geni e capita così, senza sforzo. Mentre altri bussano a tutte le porte fino a sfondarle, come ho fatto io. Qualunque sia il modo che riesci ad adottare per entrare, va bene».