The Book of Mormon arriva in Italia: il musical più irriverente di Broadway debutta stasera al TAM Teatro Arcimboldi

Finalmente è arrivato, The Book of Mormon è per la prima volta in Italia! Uno dei musical più sorprendenti dell’ultimo decennio, dopo aver conquistato il pubblico di Broadway e del West End londinese, debutta a Milano al TAM Teatro Arcimboldi dal 10 al 21 dicembre 2025.

Per la platea italiana è stata un’attesa lunghissima, per anni abbiamo potuto ascoltare solo da lontano le lodi per un musical che ha fatto una piccola rivoluzione nel mondo del musical. The Book of Mormon fa dell’ironia la sua cifra stilistica, ma mette al centro un tema tra i più delicati in assoluto, la fede, e lo fa senza la paura di far arrabbiare qualcuno.

D'altronde, con questi creatori non poteva che venire fuori qualcosa di unico: da una parte Trey Parker e Matt Stone (sì, proprio i papà di South Park), dall’altra Robert Lopez (una delle poche persone a fregiarsi del titolo di "EGOT” e compositore delle canzoni di Frozen). Il risultato? Un musical che si è portato a casa nove Tony Award, incluso quello per il miglior musical. La ricetta del successo? Una storia irresistibilmente irriverente, una satira intelligente e canzoni che restano in testa.

Da New York al mondo

Per dare un’idea: lo spettacolo ha debuttato all’Eugene O’Neill Theatre di New York nel 2011, con lo scoppiettante due mormone interpretato da Andrew Rannells (Kevin Price) e Josh Gad (Arnold Cunningham). Partito da Broadway, The Book of Mormon è stato poi rappresentato in tre continenti ed ha vinto oltre trenta premi internazionali. Il musical ha sbancato i botteghini dei teatri, raggiungendo il record storico di incassi a New York, Londra, Melbourne, Sydney e in molte città degli Stati Uniti.

La produzione londinese ha debuttato nel febbraio 2013 al Prince of Wales Theatre, dove ha stabilito il record per il maggior numero di biglietti venduti in un singolo giorno nella storia del West End, per poi vincere quattro Olivier Awards, incluso Miglior Nuovo Musical.

Lo spettacolo in arrivo a Milano al TAM Teatro Arcimboldi, con libretto, musica e testi di Trey Parker, Robert Lopez e Matt Stone, è diretto da Casey Nicholaw e Trey Parker, con coreografie di Casey Nicholaw e scenografie firmata da Scott Pask. Completano il team creativo il premio Oscar Ann Roth per i costumi, Brian MacDevitt per il disegno luci, Brian Ronan per il suono, Larry Hochman e Stephen Oremus per le orchestrazioni, con supervisione musicale e arrangiamenti vocali di Stephen Oremus.

Il TAM Teatro Arcimboldi Milano ha l’onore di ospitare The Book of Mormon in versione originale e lingua inglese, come avviene nelle sue celebri produzioni in scena nel West End e a Broadway, offrendo al pubblico italiano l’autentica esperienza del musical che ha conquistato il mondo. The Book of Mormon è prodotto da Anne Garefino, Important Musicals e Sonia Friedman Productions.

La trama

Considerata una delle opere più irriverenti, intelligenti e provocatorie del teatro contemporaneo, capace di unire umorismo dissacrante e riflessione umana profonda, The Book of Mormon esplora la differenza tra fede autentica e dogma istituzionalizzato. Pur deridendo certi aspetti del mormonismo e della religione organizzata, l’opera non è un attacco alla spiritualità. Al contrario, celebra la capacità dell’essere umano di credere in qualcosa e di trovare speranza attraverso il racconto. La risata diventa così un atto di liberazione, e la satira si trasforma in uno specchio in cui riconoscere la nostra vulnerabilità e il nostro bisogno di credere in qualcosa. Con il suo linguaggio diretto e senza filtri, invita a guardare oltre le apparenze per scoprire una riflessione profonda sul valore della fede, della speranza e della solidarietà.



