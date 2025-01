"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni”: a partire dal 15 gennaio 2025, ogni mercoledì alle 16:10, Claudio Baglioni sarà in diretta nel programma The Flight su RTL 102.5

RTL 102.5 è la radio ufficiale di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, l’ultimo tour di Claudio Baglioni nei grandi teatri lirici italiani e terzo capitolo del progetto live solistico iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023. RTL 102.5 seguirà tutto il tour con un appuntamento straordinario: “The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni”. A partire dal 15 gennaio 2025, giorno dell’esordio di “PIANO DI VOLO soloTRIS” al Teatro dell’Opera di Roma, ogni mercoledì alle 16:10, Claudio Baglioni sarà in diretta nel programma The Flight, su RTL 102.5, in collegamento dai luoghi e dalle città della sua tournée per condividere aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”.

Ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, Claudio Baglioni ha presentato in diretta l’iniziativa, che seguirà passo passo tutte le tappe del suo tour. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.

Inoltre, al termine della diretta radiofonica, Claudio Baglioni sarà protagonista di un momento esclusivo sul canale Social TV, fruibile attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play. Qui, risponderà alle domande degli ascoltatori, creando un’occasione unica di confronto con l’artista. Gli ascoltatori di RTL 102.5 avranno, infatti, l'opportunità di inviare alcune domande attraverso la piattaforma RTL 102.5 Play (https://play.rtl.it/contest/the-flight-piano-di-volo-con-claudio-baglioni/). Per partecipare, è necessario essere iscritti alla Community MyPlay.

«Sarà un diario di bordo, che si sposa bene con ‘The Flight' e con il ‘piano di volo’. I racconti potrebbero essere molto interessanti, ma anche caserecci, fatti a mano, su ciò che accade davvero in tour», racconta Claudio Baglioni.

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

110 concerti in 42 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo” – iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni, completando i precedenti e storici giri di recital solisti: Assolo (1986), Incanto (2001), Diecidita (2011-2012-2013). In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

«In questo SOLOtris ci saranno due strumenti coprotagonisti: uno è un pianoforte classico gran coda e l’altro è un pianoforte avveniristico. Con questi due mezzi di volo, ripercorrerò, in tre ore di racconto e musica, quello che è stato il mio percorso, tra storia e favola, realtà e fantasia, strada e palco. Saranno concerti ravvicinati del terzo tipo e i piani di volo cambieranno a seconda del viaggio e degli incontri», svela l’artista a RTL 102.5.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l.

I biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).