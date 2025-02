The Kolors a RTL 102.5: “A Sanremo con un brano nato da un approccio nuovo, ricco dei nostri colori”

Dopo due anni all'insegna dei record in Italia e all'estero, e dopo le due partecipazioni al Festival di Sanremo, nel 2018 con “Frida (mai, mai, mai)” e nel 2024 con “Un ragazzo una ragazza”, The Kolors tornano per la terza volta tra i big in gara al Festival della Canzone Italiana di Sanremo in una veste ancora una volta rinnovata, continuando ad arricchire il loro percorso con un nuovo capitolo artistico. Il singolo, intitolato “Tu con chi fai l’amore” è scritto da Davide Petrella, Simone Tognini e Edoardo D’Erme (in arte Calcutta), e richiama il sound latino mixato al pop.

La band, ospite sul Radio Truck di RTL 102.5, ha raccontato ai nostri microfoni: «Questa canzone è nata in un modo diverso dal solito, con un approccio nuovo. Abbiamo sperimentato con i nostri suoni, creando una palette completa di colori. La frase “Mi piaci un minimo, mi aspetti a Mykonos” segna l’inizio dell’esplosione del brano. Per ora non possiamo svelare troppo, ma presto lo ascolterete. Forse ci sarà un po’ di movimento, ma non è una coreografia programmata».

PALASPORT 26

The Kolors hanno già annunciato “Palasport 26”, che segna il loro ritorno dal vivo in Italia nel 2026, dopo un 2025 che li vedrà protagonisti per tutta l’estate nei principali festival europei, dando così appuntamento per quello che sarà il primo tour della band nei palasport di tutta Italia, prodotto e organizzato da Friends & Partners e ColorSound. Dopo il concerto evento tenutosi lo scorso aprile all’Unipol Forum di Milano, The Kolors porteranno infatti il nuovo show nei palazzetti di Roma, Milano, Padova, Firenze ed Eboli (SA).