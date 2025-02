"Tu con chi fai l'amore", il significato della canzone dei The Kolors a Sanremo 2025

Ci hanno abituato a veri e propri tormentoni, canzoni ritmate pronte ad accompagnarci fino ad un'estate caldissima. I The Kolors tornano a Sanremo per la terza volta con Tu con chi fai l'amore, un brano pieno di energia, pienamente nel loro stile. E che vuole celebrare, più che mai, il bisogno di leggerezza. La necessità di non dover pensare sempre tutto, specialmente quando si parla di emozioni, piuttosto viverle come un battito d'ali, cogliendo quel che arriva al momento giusto, seguendo l'istinto.





IL SIGNIFICATO DI TU CON CHI FAI L'AMORE

Un viaggio. Sembra questo lo sfondo del brano dei The Kolors, che rappresenta una sorta di fuga dalla realtà, da un quotidiano pesante e abitudinario. Poi l'incontro con una figura magica, che simboleggia la possibilità di evasione ma anche il mistero, con i suoi grandi occhi neri, di cui non si legge il fondo. Sale così la voglia di incontrarla. Senza sapere troppo, senza perdersi nelle parole, senza fare progetti sul futuro, senza ricadere nelle banalità, senza sapere, appunto, "con chi fa l'amore". Un testo che riflette una lotta interiore del protagonista, che vive sul filo tra desiderio e paura, bisogno di connessione con gli altri e solitudine, ansia e voglia di spensieratezza. Un viaggio emotivo in cui si potranno riconoscere in molti. Ed è certo che anche il ritmo sarà ad alta intensità.