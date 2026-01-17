Ti telefono stasera, un viaggio nel complesso e dinamico mondo della genitorialità: il commento di Lorenzo Marone al suo nuovo romanzo

Il nostro viaggio all’interno dello sconfinato panorama dell’editoria si rinnova anche questa settimana. E l’appuntamento che apre le consuete danze tra le pagine dei libri da leggere è ancora una volta quello con gli addetti ai lavori.

Le scorse settimane abbiamo viaggiato, finendo dall’altra parte del mondo (precisamente in Giappone) con Laura Imai Messina e il suo “Le parole della pioggia” (Einaudi), oppure ci siamo persi nell’orbita di personaggi in bilico tra illusione e disillusione a sfondo calcistico, all’interno di “È tutto una bugia” (Sanpino) di Giovanni Paolo De Matteis.

Oggi i riflettori sono tutti per Lorenzo Marone, che torna sulla scena con il nuovo romanzo dal titolo “Ti telefono stasera”, edito da Feltrinelli. Un racconto che si sviluppa attorno al tema della genitorialità, inquadrato però da un punto di vista peculiare che l’autore stesso ci ha aiutato a comprendere meglio.





TI TELEFONO STASERA, LA GRANDE SFIDA DELLA GENITORIALITÀ

Ciao Lorenzo, ti cedo subito la parola per le presentazioni di rito. Cosa troviamo nel tuo nuovo romanzo, "Ti telefono stasera"?

“È la storia di un padre 50enne, che si trova a gioco forza a dover ricostruire un rapporto con suo figlio di 10 anni, perché dopo la separazione ha delegato un po' la funzione genitoriale alla ex moglie. Il bambino torna però a casa del padre, per via del fatto che la madre è costretta ad andare fuori per lavoro per un anno. E quindi racconta la genitorialità di questi tempi, la genitorialità di questa generazione di genitori adulti che si trovano a confrontarsi con un mondo cambiato, spesso con dei bambini che sembrano più preparati di loro. Quindi è un romanzo lieve sulla paternità, e sulla genitorialità in generale.”





Com'è nata l'idea di scrivere questo libro?

“L'idea nasce da una mia esperienza personale, perché dopo 30 anni mi sono separato da mia moglie. Non è però un romanzo sulla separazione, bensì su quello che viene dopo. Perché il carico genitoriale raddoppia, nonostante il bambino sia diviso tra i due genitori, le responsabilità raddoppiano. E vivendo questa esperienza comunque traumatica e difficile, mi sono reso conto poi di quante persone si trovano nelle stesse condizioni. Di quanti padri, soprattutto. È il racconto delle condizioni di padri separati, qualcosa che non è semplicissimo, ed è una condizione della quale si parla sempre poco. Poi la condizione di due genitori di 50 anni arrivati tardi alla genitorialità, che si trovano con un carico enorme sulle spalle, perché hanno bambini piccoli a un'età comunque che comporta una stanchezza psicofisica notevole. Senza contare il fatto che in questa fase della vita si hanno genitori anziani - quindi si è doppiamente genitori - e si è ancora nel pieno dell'attività lavorativa. Nonostante comunque, basti pensare, due generazioni fa, a 50 anni, si cominciava comunque a diminuire l'attività, mentre oggi non è più così. Quindi è il racconto di una generazione.”





Il protagonista, Giò Coppola, fa il conduttore dell'appuntamento meteo dopo il telegiornale. E all'inizio di ogni capitolo (legato a un differente giorno) ci sono le previsioni per quel giorno. Come mai questa scelta?

“La scelta del meteo è un po' ironica, un po' metaforica. Nel senso che lui non è neanche un metereologo, è uno che legge le previsioni meteo - tra l'altro spesso sballate. Piccola nota, il libro si sarebbe dovuto intitolare “Domani deve venire”, che è la risposta che lui dà ogni volta a chi, riconoscendolo per strada, gli chiede domani che tempo farà. È un po' una metafora di quella che è la nostra incapacità di vivere il presente, di essere sempre proiettati verso il futuro. L'incapacità, soprattutto di questa società, di essere nel qui e ora, quindi di vivere pienamente e consapevolmente ogni attimo del presente. Come se ormai la società fosse diventata, anche nella costruzione, nella progettazione, un eterno scrollare, passare appresso e pensare già al domani. Quindi mi divertiva da un lato questa cosa delle previsioni. Tra l'altro il libro finisce con le previsioni affettive. Poi parlo comunque in sottofondo del tempo, che è uno dei miei temi fondamentali, che ricorre spesso in tutti i miei romanzi.”